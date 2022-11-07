「又來一個惡質的！」 管碧玲痛藍營侮辱醫師、法官

立委管碧玲晚間再度痛批台北市議員游淑慧「惡質」，不僅污辱衛生福利部專業的審查委員、更污辱高等法院以及最高法院的法官。

2022/11/07 22:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯抹黑民進黨台北市長候選人陳時中牽手女性是「鹹豬手」，市議員游淑慧更影射當事人之一、仁愛醫院副院長丁金聰醫療糾紛逆轉和陳時中有關。陳時中政策小組召集人、立委管碧玲晚間再度痛批「又來一個惡質的」，游淑慧的說法不僅污辱衛生福利部專業的審查委員、更進一步污辱判決無罪的高等法院，以及最高法院的法官。

管碧玲在臉書貼文指出，一個惡質的徐巧芯不夠，又來了一個惡質的游淑慧，不斷傷及無辜，國民黨候選人蔣萬安應該向丁醫師、李醫師道歉。她指出，仁愛醫院丁副院長是外科界受人敬重的醫師，為了選舉被國民黨議員游淑慧影射醫療糾紛逆轉跟陳時中有關，完全是無的放矢。

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管碧玲指出，醫療糾紛的審議是一個專業的委員會在審議，是衛福部部長，無法插手的專業委員會，游淑慧影射丁醫師的官司逆轉是因為陳時中而受惠，意思就是陳時中介入衛福部的醫療糾紛審議委員會，這不僅污辱衛生福利部專業的審查委員、更進一步污辱判決無罪的高等法院，以及最高法院的法官，對於丁副院長本人的清白更是極大的污衊。

管碧玲說，長達十年的醫療糾紛對於醫療人員本人已是極大煎熬，現在因為選舉，被蔣萬安陣營不斷派出的打手，影射清白，「蔣萬安的選舉，有那麼危急嗎？需要這麼血腥嗜血才救得回來嗎？為什麼要一個又一個的打手跳出來，傷害無辜到這種地步」。

管碧玲痛批蔣萬安，選舉是自己的選舉，要這麼沒有領導能力讓選舉被操盤成這樣嗎？「你不但沒有制止，還讓打手此起彼落跳出來，然後自己假裝置身事外，再含沙射影一下，你的人設怎麼會壞到這種地步？」

管碧玲怒批，才一天而已，兩個優秀二受人敬重的醫師，就被傷害的這麼眼中，「蔣萬安，你應該要求團隊適可而止，並且向丁醫師、李醫師道歉！」

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