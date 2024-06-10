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萬華嫌犯砍死二房東 原想跑路因要「定期洗腎」才自首

陳嫌（中）今天被警方依殺人罪嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

陳嫌（中）今天被警方依殺人罪嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

2024/06/10 19:59

〔記者王冠仁／台北報導〕68歲陳姓男子向78歲顏姓二房東，承租台北市萬華區民和街一處民宅的一間雅房居住，但他經濟狀況不穩，積欠2萬多元房租，被顏多次催討。昨天陳起床後又被顏催討，雙方爆發衝突，他拿起菜刀將顏砍死；陳犯案後，還在屋內清洗身上血跡、換下血衣才離去，再搭乘火車前往故鄉新竹想跑路，但最終打電話向警方自首，全因他患病需要定期洗腎，根本無法過上逃亡生活。

警方調查，顏姓男子租下台北市民和街一處民宅，該處是家庭式住宅，有3間房間，顏自己住在其中一房，另一房租給陳姓男子，另外一間房目前閒置無人承租。陳經濟狀況不穩，沒有固定工作，過去曾多次在艋舺公園周邊乞討，以乞討收入與相關補助過生活。

陳在去年底，以每月7千元的價格，向顏姓二房東承租其中一間雅房，他起先繳租正常，但過了兩個多月後，顏要再向他收租，他卻經常編理由拖欠，遲遲繳不出來。

警方查出，昨天清晨時刻，陳起床後，顏恰好也起床，顏看到他又再次催討，雙方爆發口角並演變為肢體衝突，混亂中陳拿起住處內的一把菜刀，瘋狂向顏上半身砍去，導致顏頭部、頸部與雙手多處受到刀傷，其中頸動脈甚至被砍斷，導致顏鮮血直流、倒臥現場。

陳犯案後，在屋內清洗自己身上沾染到的血跡，再換下沾有血跡的上衣、褲子，最後在早上7時許離去，並搭火車前往故鄉新竹。

據了解，陳逃回新竹後，本來想要跑路、展開逃亡生活，但一來他經濟狀況不佳，身上幾乎沒有多少現金；二來他想到自己健康狀況不佳，需要定期洗腎。陳左思右想，發現自己根本過不了逃亡生活，最終在下午2時許於一家超商外打電話向警方自首，聲稱自己在台北犯下殺人命案，他也在今天被警方依殺人罪嫌送辦。

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