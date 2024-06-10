房客砍死二房東 台北逃新竹老家自首
2024/06/10 05:30
〔記者王冠仁／台北報導〕顏姓老翁是台北市某民宅二房東，他自己住在該處，還將一間雅房租給陳姓男子。陳疑因積欠數月、約兩萬元左右房租，顏多次催討未果，昨清晨兩人又因此事發生衝突，陳混亂中拿菜刀向顏砍去，顏頭部、上半身多處中刀、頸動脈被砍斷身亡，陳犯案後逃往故鄉新竹，但中午過後在一家超商外打電話自首，被警方依殺人罪嫌送辦。
警方調查，七十八歲顏姓男子租下台北市萬華區民和街一處民宅，該處是家庭式住宅，有三間房間，顏自己住其中一房，另一房租給六十八歲陳男，最後一房閒置。不過，陳經濟狀況不穩，近期有數月、約兩萬元房租繳不出來，顏見到陳都會催討。
請繼續往下閱讀...
催繳房租爆口角 顏男陳屍房門口
昨天清晨陳起床後，顏見到他又再次催討，雙方爆發口角衝突，陳氣不過，混亂中拿起菜刀往顏上半身砍去，顏頭部、頸部與雙手多處中刀，疑因頸動脈被砍斷大量失血倒地不起。陳發現闖禍，嚇得將凶刀丟在現場，早上七時離開租屋處跑去搭火車南下回到故鄉新竹，他最後自知法網難逃，下午二時許打電話向警方自首。
新竹警方聽聞後不敢大意，立刻通報北市警方，台北市消防局昨天下午三時派員前往民和街現場查看，消防員破門進入屋內，果然發現顏男陳屍在自己房門口，且已明顯死亡。