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    徐巧芯抹黑陳時中 律師：「看圖說故事」恐成誹謗、意圖使人不當選

    當時陳時中與李雅玲因為走在有高低差的階梯，彼此相互扶持。（圖擷自管碧玲臉書）

    當時陳時中與李雅玲因為走在有高低差的階梯，彼此相互扶持。（圖擷自管碧玲臉書）

    2022/11/07 18:24

    〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨公布民進黨台北市長候選人陳時中多張餐宴照片，並抹黑台北市聯醫松德院區副院長李雅玲攙扶陳時中下樓梯的牽手照是被陳「伸鹹豬手」。台北市大安文山區律師詹晉鑒表示，根據《性騷擾防治法》社交場合的牽手，通常不會被認定為性騷擾，反觀是徐「看圖說故事」可能構成誹謗，甚至是選罷法上的意圖使人不當選，建議徐多念點書。

    陳時中競選政策總召集人管碧玲今替陳時中澄清，指是2人走在有高低差的階梯路面時，互相扶持的溫暖鏡頭，卻被抹黑成伸出鹹豬手。

    詹晉鑒指出，根據《性騷擾防治法》第25條第1項規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處會構成性騷擾，社交場合的牽手，通常不會被認定為性騷擾。

    詹晉鑒表示，性騷擾最重要的證據，往往是被害人的感受，如果被害人沒有被騷擾的感覺，旁邊的人真的就只是「看圖說故事」而已，不要說「性」騷擾了，連「騷擾」都無法成立。

    詹晉鑒說明，「看圖說故事」也可能會構成誹謗、甚至於是選罷法上的意圖使人不當選。徐巧芯貴為台北市議員，建議還是多念點書，或常看詹律師的粉專吧！

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