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    笑談牽手風波 陳時中：國民黨出奧步 謠言止於智者

    陳時中今天晚間出席廟口開講。（記者吳亮儀攝）

    陳時中今天晚間出席廟口開講。（記者吳亮儀攝）

    2022/11/07 20:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨市議員徐巧芯昨天深夜張貼數張照片，稱陳時中在餐廳外和台北市聯合醫院的女醫師「時指緊扣」是鹹豬手；陳時中晚間在中山區植福宮廟口開講時提到這事，淡淡笑了一下，說這一路走來很多人給他牽手、加油，這很正常。

    陳時中在廟口開講時致詞時表示，他週日到新竹市、苗栗縣替民進黨縣市長候選人沈慧虹、徐定楨掃街拜票，他覺得當地選情都很好，正覺得很開心的時候，「昨天晚上就有人給我說我牽手」。

    陳時中笑說，其實一路走來很多人給他牽手、給他加油，這很正常，照片中那是一個朋友的聚會，是在公開場合，「選舉的時候個人的信念就是看到啥就講啥，暴露了自己內心的信念」。陳時中說，選舉其實可以不用這樣，不要自己看到選情不爽了，就想讓大家都不爽。

    陳時中說，他們（指國民黨）應該是怕了，要出奧步了，「我們大家心要定下來，謠言止於智者」。

    陳時中也提到，他今天和聯電前董事長曹興誠會面，曹興誠他也很覺得很不甘心，覺得台灣的防疫做得很好，是世界的防疫典範，「很多人也跟我說辛苦了，有得到一點暖流和安慰，但也有人看到我就嗆說我害死這麼多人還敢來選，我心也很痛」。

    陳時中講著講著似乎有點哽咽，但馬上恢復並說，為何要從政？就是為了所愛的地方多做一點事情，但為何大家一選舉就性情大變，很多人也傳訊息要他別生氣，他也笑說，大家說「人在做、天在看」，老天會保佑好人、大家要互相鼓勵。

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