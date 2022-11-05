獨派要求藍營簽不投降承諾書 連勝文：應該去找民進黨

連勝文表示，投降是民進黨的問題，因為軍隊不會聽在野黨的指揮，所有的軍隊與武器調動都在民進黨。（資料照）

2022/11/05 11:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席連勝文今日上午出席造勢活動時，面對媒體詢問獨派團體要求國民黨簽署不投降承諾書一事，他表示，投降是民進黨的問題，因為軍隊不會聽在野黨的指揮，所有的軍隊與武器調動都在民進黨，所以獨派團體應該去找民進黨，而不是找在野黨，民進黨才有辦法投降。

連勝文說，希望民進黨不要落跑，「因為戰爭爆發的時候，這些高官哪、大官、家人可能都先到...，然後這些大官呢，也都躲在地下碉堡裡面，真正死傷的都是老百姓、都是最基層的民眾與年輕人。」

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他接著說，所以投降的問題，應該去找民進黨，而不是找在野黨，民進黨才有辦法投降，國民黨不會。

此外，媒體還詢問，民進黨新北市長候選人林佳龍昨稱，前高雄市長韓國瑜比新北市長侯友宜更有趣、更像一個人，對此連勝文表示，林佳龍選完後就要回中央做大官，這時候應該多說好話、多做好事，例如可以去沙灘撿垃圾，積一些口德，不要得罪人，這樣對他未來的官運會比較好一點。

有關高端專家會議3日通過高端疫苗緊急使用授權（EUA）延長，連勝文表示，對於一個已經幾乎過期，基本上沒有什麼人要用，又是第一代、對目前病毒沒有太大作用的疫苗，政府要花這麼大的力氣，提供不成比例的資源與協助、刻意掩護，這其實已經說明問題很大，一定有很多黑幕。

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