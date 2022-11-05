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    蔣萬安嗆不投降承諾「很白痴」 學者：照妖鏡看清親中嘴臉

    國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照）

    國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照）

    2022/11/05 00:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安日前表示，簽署對中國不投降承諾書「很白癡」、「沒人會投降」。對此，台灣韜略策進學會副理事長張宇韶昨批評，從俄烏戰事就可以看出首都市長的重要性，這次選舉是個照妖鏡，看清楚親中候選人，抱中國大腿的嘴臉。

    民進黨立委羅致政昨偕民團及專家學者召開「地方選舉就是民防指揮官的選舉：對抗中國武力威脅，縣市首長責無旁貸」記者會。台灣教授協會副會長陳俐甫指出，根據《民防法》，地方首長就是民防指揮官，戰時就是總隊長，因而地方選舉其實跟國防硬實力有直接的關係。美韓國防會議上指出台海有爆發戰爭可能性，如果無法展現捍衛台灣的決心，將會加深台灣的危險，因而此次地方選舉有國際安全層級，將涉及台灣的生存權。

    台灣民主創新協會秘書長吳建忠認為，中國如何操縱2018年選舉，手法並不讓大家陌生，台灣今年的選舉，有多少地方首長或對中國情懷有濃厚因素的人投懷送抱，國民黨台北市長候選人蔣萬安和無黨籍候選人黃珊珊對雙城論壇都模擬兩可，新北市長侯友宜對兩岸問題閃避，雲林縣長張麗善不僅沒有閃躲還可接受一國兩制，台北市長柯文哲還要兩岸一家親閃躲。

    中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，從俄烏戰爭看到全民國防，是台灣面對中國威脅的重要一環。柯文哲面對曹興誠董事長的黑熊學院，竟然是諷刺不屑的態度，如何面對全民國防，而黃珊珊的立場跟態度又是什麼？蔣萬安、江啟臣阻擋因為怕得罪中國，讓國會無法達到共識，不敢加入跨國議會抗中聯盟IPAC，沒有資格當立法委員，更別說是地方首長。

    張宇韶說，民進黨六都候選人都有簽署「不投降同意書」，而蔣萬安說簽這個是白癡問題，但從俄烏戰事就可以看出首都市長的重要性，若基輔很快投降，就沒有總統澤倫斯基後續指揮民眾奮勇抗敵。4年前的「韓國瑜效應」有中國影響，中國今年也一定有角色，這次選舉是個照妖鏡，看清楚親中候選人抱中國大腿的嘴臉，將台灣地方民防交給他們要如何安心？

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