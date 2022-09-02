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    民進黨前中市議員翁美春退黨參選 今登記盼完成選民請託

    民進黨前中市議員翁美春脫黨參選，今登記盼完成選民請託。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨前中市議員翁美春脫黨參選，今登記盼完成選民請託。（記者蘇孟娟攝）

    2022/09/02 11:58

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨前台中市議員翁美春退黨參選。今日以無黨身分登記參選第4選區（豐原、后里）議員，翁美春嘆，她過去長期跟民進黨打拚，有30餘年黨齡，如今承擔選民託付，決定再戰，她無黨無派更能脫離無止盡的政黨惡鬥及派系對立，全心為建設更好的豐原、后里打拚。

    翁美春今在支持者陪同下登記，轉換無黨籍身分參選，翁美春坦言，過去一路跟民進黨打拚，有30年黨齡的她，從沒想過會退黨參選，但這次再出發主要是人民拜託她參選，人民感到她是有能力能為鄉親解決大小事的人，紛希望她能再戰，有大家的支持，她會全力以赴成為小民的寄託；她更強調自己有經驗會做事、為豐后繼續拚，面對激戰無所畏懼。

    未來她主張營養午餐免費，生育津貼、育兒津貼及托育補助等相關福利應隨「物價指數」每年檢討調整，另也會盯緊豐富專案進度、推動國道1號后里至大雅段拓寬工程、力促東豐快完工、捷運路網納入豐后、爭取合宜住宅、成立動物保護委員會，以及廣設長照、日照、公托及親子館等，全面照顧老幼等政見。

    目前第4選區參選爆炸，應選5席，已知有10餘人競爭空前激烈，翁美春說，她有經驗、看得到、找得到，會以務實選戰步調，爭取選民支持。

    民進黨前中市議員翁美春脫黨參選，今登記盼完成選民請託。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨前中市議員翁美春脫黨參選，今登記盼完成選民請託。（記者蘇孟娟攝）

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