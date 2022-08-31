白袍參選 中市診所協會理事長曾崇芳登記參選議員

曾崇芳在醫師群的陪同下登記參選西屯區議員。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/08/31 16:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕九合一大選登記參選，台中市診所協會理事長、小兒科醫師曾崇芳今天登記參選第六選區（西屯區）議員，以無黨籍身分投入年底選戰，政治人物結合政黨集體熱鬧登記，曾崇芳在台中榮總小兒腎臟科主任傅令嫻、施勝桓小兒科院長施勝桓、光仁骨科院長陳國光陪同登記，氣勢不輸人，希望為台中市民健康把關，督促成立婦幼局，並為青年創造更好的就業環境。

今年台中市議員參選也有另名診所醫師、前大肚山改善空污協會理事長魏嘉慶披民眾黨戰袍，參選第3選區議員，訴求改善空污、執行長照2.0及促進健康，將與選區里長參選人明天連袂登記參選。

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曾崇芳表示在台中市從求學到診所開業超過20年與鄉親同在，也照護過成千上萬民眾的健康，在基層診所實踐對人群服務的理想，及體現醫療公共衛生領域的抱負，並擔任5屆台灣兒科醫學會理監事，為全台灣的兒童健康照顧貢獻所長，也擔任台中市醫師公會理事，替廣大的醫師族群服務。

身為台中市診所協會理事長的曾崇芳說，歷經兩年多的疫情，肩負著領頭羊的責任，帶領基層醫師，配合政府衛生政策，投入一場場的疫苗施打，包括快打站、校園、機關行號、社區賣場等，自今年5月全台疫情升溫，又立刻應變成立台中市診所協會確診居家醫療照護中心，協調、整合及帶領台中市基層診所醫療的服務量能，照顧大量確診病患，他強調，擁有勇氣和責任特質，決定競選市議員，持續守護市民健康，協助市府讓西屯更繁榮。

曾崇芳（右2）在醫師群的陪同下登記參選西屯區議員。（記者蔡淑媛翻攝）

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