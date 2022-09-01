為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盧秀燕「母雞帶22小雞」登記造勢 高喊議會過半

    盧秀燕請假陪22黨籍「小雞」登記拚議會過半。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕請假陪22黨籍「小雞」登記拚議會過半。（記者蘇孟娟攝）

    2022/09/01 12:37

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第4屆市長、市議員選舉登記第4天，國民黨台中市長盧秀燕上午特地請假，陪22名黨籍議員參選人聯合登記，藍軍集結高喊「堅持前行、台中會贏」、「台中好、台灣才更好」口號，展現團結氣勢，盧秀燕強調，今天是勝利的好日子，市政3年來在議長張清照及副議長顏莉敏領導的市議會監督、協助下，推動更多建設，但市民負債反降低，她喊出，未來4年對台中發展更重要，市政要延續，最重要需有好的議會團隊，希望所有優質議員高票當選，繼續為台中建設努力。

    藍營今22名議員參選人聯合登記，除盧秀燕請假陪同外，包括前國民黨主席、立委江啟臣、立委楊瓊瓔，前立委顏寬恒及前議長張清堂等人也到場助陣，眾人在登記會場外大誓師，高喊「市長連任、議員過半」、「台中好、台灣才更好」等口號，展現團結拚年底選戰氣勢與決心。

    盧秀燕說，今天是好日子，也是勝利的好日子，台中大家庭需要大家一起護持建設，過去3年多來市政獲議長張清照及副議長顏莉敏領導的議會團隊協助，功不可沒，希望他們選舉順利成功，因此特別請假，陪同同黨議員參選人登記，未來4年對台中發展更重要，除了市政要延續，最重要要有好的議會團隊，希望所有優質議員高票當選，市府好、議會好，台中好、台灣才更好。

    至於盧秀燕自己訂明日上午登記，對於近來有民調指她支持度超過5成，盧秀燕強調，這是府會共同努力，市民共同努力的結果，希望大家繼續支持加油。

    國民黨前主席江啟臣表示，台中市議會不管在野或執政，一直以來都是戰力最強、最團結，市長始終秉持市政優先，與議會良性互動，組成國民黨最強的台中隊，希望選民繼續支持；前立委顏寬恒也指出，大家都看到台中市的進步，就是市長及黨籍堅強的議會團隊合作下的成果，希望選民能繼續支持市長連任及讓議會過半，延續服務，不要被污衊錯誤的選舉影響投票，堅定信心團結讓台中市再次驕傲、輝煌。

    議長張清照則說，感謝市長陪同執政黨議員參選人們，一起登記，大家會更團結，以服務和政績，證明國民黨市長和議員值得信任。

    今日藍軍聯合登記造勢，參選人李中團隊高唱軍歌提振士氣，楊大鋐則騎單車到選委會，展現年輕活力，黃馨慧則有「姊姊妹妹站起來」相挺，氣氛熱絡。

    盧秀燕請假陪22黨籍「小雞」登記拚議會過半。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕請假陪22黨籍「小雞」登記拚議會過半。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白袍參選 中市診所協會理事長曾崇芳登記參選議員
    2022/08/31 16:57

    白袍參選 中市診所協會理事長曾崇芳登記參選議員
    3Q陳柏惟陪台中市市議員參選人陳玄曄登記
    2022/08/31 13:57

    3Q陳柏惟陪台中市市議員參選人陳玄曄登記

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    台中英系7議員參選人聯合登記 高喊「台中英、一定贏」
    2022/08/31 13:07

    台中英系7議員參選人聯合登記 高喊「台中英、一定贏」
    中市議會議長張清照明登記 國民黨10多位市議員陪同展團結
    2022/08/31 09:46

    中市議會議長張清照明登記 國民黨10多位市議員陪同展團結

    ETF規模攀新高 進化版的真高息ETF成存股首選
    中市議員參選登記 民進黨聯合登記、國民黨個別登記
    2022/08/30 09:02

    中市議員參選登記 民進黨聯合登記、國民黨個別登記
    4年來台中市民更窮！賴佳微轟盧秀燕停滯重大建設、產業政策失當
    2022/08/10 12:58

    4年來台中市民更窮！賴佳微轟盧秀燕停滯重大建設、產業政策失當
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播