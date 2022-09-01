盧秀燕「母雞帶22小雞」登記造勢 高喊議會過半

盧秀燕請假陪22黨籍「小雞」登記拚議會過半。（記者蘇孟娟攝）

2022/09/01 12:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第4屆市長、市議員選舉登記第4天，國民黨台中市長盧秀燕上午特地請假，陪22名黨籍議員參選人聯合登記，藍軍集結高喊「堅持前行、台中會贏」、「台中好、台灣才更好」口號，展現團結氣勢，盧秀燕強調，今天是勝利的好日子，市政3年來在議長張清照及副議長顏莉敏領導的市議會監督、協助下，推動更多建設，但市民負債反降低，她喊出，未來4年對台中發展更重要，市政要延續，最重要需有好的議會團隊，希望所有優質議員高票當選，繼續為台中建設努力。

藍營今22名議員參選人聯合登記，除盧秀燕請假陪同外，包括前國民黨主席、立委江啟臣、立委楊瓊瓔，前立委顏寬恒及前議長張清堂等人也到場助陣，眾人在登記會場外大誓師，高喊「市長連任、議員過半」、「台中好、台灣才更好」等口號，展現團結拚年底選戰氣勢與決心。

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盧秀燕說，今天是好日子，也是勝利的好日子，台中大家庭需要大家一起護持建設，過去3年多來市政獲議長張清照及副議長顏莉敏領導的議會團隊協助，功不可沒，希望他們選舉順利成功，因此特別請假，陪同同黨議員參選人登記，未來4年對台中發展更重要，除了市政要延續，最重要要有好的議會團隊，希望所有優質議員高票當選，市府好、議會好，台中好、台灣才更好。

至於盧秀燕自己訂明日上午登記，對於近來有民調指她支持度超過5成，盧秀燕強調，這是府會共同努力，市民共同努力的結果，希望大家繼續支持加油。

國民黨前主席江啟臣表示，台中市議會不管在野或執政，一直以來都是戰力最強、最團結，市長始終秉持市政優先，與議會良性互動，組成國民黨最強的台中隊，希望選民繼續支持；前立委顏寬恒也指出，大家都看到台中市的進步，就是市長及黨籍堅強的議會團隊合作下的成果，希望選民能繼續支持市長連任及讓議會過半，延續服務，不要被污衊錯誤的選舉影響投票，堅定信心團結讓台中市再次驕傲、輝煌。

議長張清照則說，感謝市長陪同執政黨議員參選人們，一起登記，大家會更團結，以服務和政績，證明國民黨市長和議員值得信任。

今日藍軍聯合登記造勢，參選人李中團隊高唱軍歌提振士氣，楊大鋐則騎單車到選委會，展現年輕活力，黃馨慧則有「姊姊妹妹站起來」相挺，氣氛熱絡。

盧秀燕請假陪22黨籍「小雞」登記拚議會過半。（記者蘇孟娟攝）

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