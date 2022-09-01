靠小額捐款募到保證金 台中「小民參政歐巴桑聯盟」4選將登記

台中「小歐盟」4參選人靠小額捐款募到80萬元保證金，今登記。（記者蘇孟娟攝）

2022/09/01 14:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）」台中黨部今年推出4名市議員參選人，因均是素人參政，沒有財團等資源挹注，靠路口宣講、二手物資馬拉松募款等活動，歷經120天終於籌募到4人各20萬元的選舉保證金共80萬元，今日聯合登記，並強調，已跨越小民參政的第一道門檻登記參選，未來若能再集眾人之力前進議會，將不畏艱難打破金權政治，努力為小民發聲。

小歐盟台中黨部今年推出包括潭子大雅神岡黃郁芩、清水梧棲沙鹿陳怡萱、大里霧峰薛安琪及東區南區張鈺偵參選市議員，因均是素人參政，每人登記20萬元保證金是極大負擔，經採取路口宣講時向加油打氣的市民募集，從幾十塊、一百、二百元的小額捐款，並透過二手物資馬拉松募款活動，一點一滴累積，費時120天終於募得4人共80萬元的選舉證金，得以跨越小民參政的第一道門檻登記參選。

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來自農家的陳怡萱有感於台灣人曾經共有的文化記憶逐漸消失，盼致力傳承台灣土地的記憶給下一代，讓下一代能對台灣土地更有認同感；出身藍領家庭的薛安琪盼積極爭取多元托育系統深入社區鄰里以及產業園區，支持親職喘息、讓勞工安心生養。

關注兒童權益的張鈺偵盼能更健全兒童人權、兒少保護觀念，另強化兒虐事件發生後的處置流程，更推動善待兒童， 兒虐不再的兒童友善城市；黃郁芩也盼能打造「讓爸媽能放心工作、安心育兒」的城市環境。

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