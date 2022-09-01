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    全台最正候選人 在高顏值「女力團」陪同下台中登記

    全台最正候選人林京玲今在高顏值「女力團」陪同下台中登記，盼聚焦政見。（記者蘇孟娟攝）

    全台最正候選人林京玲今在高顏值「女力團」陪同下台中登記，盼聚焦政見。（記者蘇孟娟攝）

    2022/09/01 14:05

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中西區議員參選人林京玲，被網路封「全台最正候選人」，今日她在20名來自各行各業的女性及毛小孩陪同下登記，「高顏值」登記團超吸睛，林京玲對被封最正候選人的封號表示感謝網友的肯定，更盼大家聚焦她提出的女性凍卵、兒童托育、寵物友善政策，也希望能以無黨身分，打破中西區只有男性議員的局面，能真正女力崛起，攻下一席為民眾細膩服務。

    林京玲是現任台中市西區公民里里長，8年前年僅24歲的她以「全台最美里長」一戰成名當選里長，除外貌屢成「嬌點」外，憑著服務的實績連任，今年她希望能更上層樓，以無黨籍身分再戰市議員選舉。

    今日登記她邀來自各行各業的女性陪同，也帶著兩隻毛小孩一起出擊，「顏值」突出的登記團成功吸引眾人目光。

    林京玲說，中西區議員僅3席，但長期均清一色是男性議員，她希望能翻轉中西區議員的性別平衡，搶攻一席女性議員，在女性、兒童、寵物等議題提供更細膩的政策。

    今日登記會場另一「嬌」點，則是無黨籍蔡怡萱，28歲的她顏值也頗受矚目，今穿上女將軍的服飾以「豐后女將」自居，帶領12位豐后軍辦理第4選區（豐原、后里）市議員競選登記。

    蔡怡萱說，她是初次參選的新人，以不同的扮相登記希望能在豐后區帶來不一樣的活力及面貌，盼展現突破傳統思維的企圖心，未來若有機會進議會，會期許以「女將軍」的毅力，改變豐原、后里地區的被邊緣化的狀況。

    無黨籍蔡怡萱顏值也頗受矚目，今穿上女將軍的服飾以「豐后女將」自居登記。（記者蘇孟娟攝）

    無黨籍蔡怡萱顏值也頗受矚目，今穿上女將軍的服飾以「豐后女將」自居登記。（記者蘇孟娟攝）

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