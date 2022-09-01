鄭文燦、柯建銘、鄭宏輝陪登記 沈慧虹︰竹市亮眼政績不走回頭路

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到市選委會完成市長登記參選，三大天王鄭文燦、柯建銘、鄭宏輝加持陪登記、強調要延續新竹的光榮！（記者洪美秀攝）

2022/09/01 11:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹和8名市議員參選人今天在桃園市長鄭文燦、立院總召柯建銘及新竹區總督導鄭宏輝三大天王陪同下到市選委會完成登記，沈慧虹提出「超級城市」概念，以「新竹光榮我帶頭」為目標，強調竹市8年亮眼政績，市政不能走回頭路，只有讓有經驗、專業者的沈慧虹接棒，才能延續幸福政績，並帶領竹市打造超級幸福、超極宜居的城市。

沈慧虹說，今天是選舉投票日倒數86天、她每天都努力拚到底，過去8年，新竹隊用一項又一項的公共建設，讓新竹市越來越有光榮感，新竹市過去的8年，她全程參與，新竹的未來，她一定不會缺席。

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沈慧虹說，如果大家覺得過去新竹市越來越好，就應繼續支持有專業、有經驗、有效率的沈慧虹。她也會讓新竹從幸福城市進化到超級城市，並提出六大超級城市的概念，要讓新竹市超極幸福、超極科技、超級熱鬧、超極宜居。

沈慧虹團隊總督導鄭宏輝說，新竹市現在是「大樓蓋一半、師傅不能換」階段，前市長林智堅打造的團隊就是沈慧虹團隊，呼籲市民肯定林智堅、支持沈慧虹，新竹不走回頭路。

他說，逆風才能高飛，要鄉親不要被謠言及抹黑動搖，新竹隊是具備有經驗、會做事的團隊，而登記完成代表選戰起跑，有林智堅的政績做底氣、有柯建銘在中央的支持，還有桃園市長鄭文燦的加持，新竹隊有信心團結必勝。

桃園市長鄭文燦說，新竹市是非六都發展最快、進步最多的城市，過去8年已寫下城市的典範，注重城市的改造，轉型成功的典範，還有很長的路、很大的理想要追求。過去沈慧虹以耐心專業的傾聽，且有細膩的執行力帶領新竹市，過去8年的亮眼政績，如今從副市長到市長，一定能無縫接軌，新竹不能重來，一定要讓有經驗者讓城市繼續發光。

柯建銘也提到，桃竹苗在北台灣的發展很具重要，新竹隊是團結負責的團隊，為整個城市再創偉大，過去的改變將城市的光榮感帶回來，林智堅帶領的團隊是新竹過去300年建設最多的時刻，不容各種抹黑來抹滅政績，他有絕對的信心可贏得信心。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到市選委會完成市長登記參選，三大天王鄭文燦、柯建銘、鄭宏輝加持陪登記、加上8名市議員參選人，展現綠營的團結與信心，並強調要延續新竹的光榮！（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到市選委會完成市長登記參選，三大天王鄭文燦、柯建銘、鄭宏輝加持陪登記、加上8名市議員參選人，展現綠營的團結與信心，並強調要延續新竹的光榮！（記者洪美秀攝）

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