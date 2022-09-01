自由最前線》為竹科再造護國神山！沈慧虹提新竹發展兩大重點

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右）接受本報《自由最前線》節目主持人陳怡君專訪。（記者陳宇睿攝）

2022/09/01 10:13

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹接受本報《自由最前線》節目主持人陳怡君專訪，她表示，對於竹科未來的產業升級以及對外交通，都已有相當的規劃，例如太空產業以及輕軌捷運等，宣示她將為新竹產業發展帶來數十年的榮景，並為竹科再造另一座護國神山。

主持人陳怡君問到，竹科是新竹發展很重要的帶動火車頭，而沈慧虹對於竹科未來發展的構想為何？

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沈慧虹說，竹科設立42年來，新竹市一直是竹科生活上的好夥伴，因為高科技的發展，終究還是要有生活的功能支撐，當然人來多了，產業發展了，一些城市的問題會自然產生，譬如說居住的問題、交通的問題。竹科從業人員就是讓年輕人進來新竹，有就業、有發展，就願意留下來，這些就會有成家、居住、教養等等問題。

對於竹科廠商缺地的問題，沈慧虹說除了竹科X以外，她還希望再幫竹科找地，再給新竹市30年的發展。

至於如何維持竹科護國神山的地位？沈慧虹說未來包括太空產業，以及像5G跟物聯網部分，都相當重要，尤其是太空產業會是很重要的一個重點。她對整個太空計劃也曾有過宣示，希望新竹市的太空產業，將會成為另一個護國神山。

至於交通部分，沈慧虹說，新竹市輕軌的可行性研究，是30年來最接近要核定的一次，市府在新竹市會先蓋一條線，或許有人會說，這一條線就能救交通？沈慧虹說，可是如果不蓋，更不能救交通，大家永遠只能開車或騎車。

沈慧虹自信地說，依她的規劃，新竹的產業發展還有數十年的榮景，不可能完全都沒有交通問題，所以現在得趕快把交通做好，她相信未來新竹市民的生活，一定會更好。

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