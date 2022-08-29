為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高虹安扯別喊藍白合 沈慧虹：昔日高唱塔綠班今雙標

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹今召開記者會，右為市議員劉康彥。（記者蔡彰盛攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹今召開記者會，右為市議員劉康彥。（記者蔡彰盛攝）

    2022/08/29 12:22

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今召開「新竹光榮，我帶頭」主視覺發布暨女力相挺記者會，會後媒體詢問高虹安今早表示不要再說藍白合，也不要再抹顏色，沈慧虹表示，高虹安昔日高唱塔綠班，今天卻說不要抹顏色，不就是很明顯的雙標嗎？只能自己攻擊特定政黨支持者，卻不願意轉頭看自己身邊站的人就是藍白和的鐵證，不要想選舉時就欺騙新竹市民。

    沈慧虹指出，政治人物做過什麼事情大家都知道，過去高虹安委員高唱塔綠班，抹黑特定政黨，現在又自己說不要抹顏色，「就是明顯雙標！」她也談及，新竹地方都知道藍白合，國民黨、民眾黨搶當正藍軍，不是否認就沒有這樣的事情。

    另外，針對近期媒體民調顯示3人支持度十分相近，沈慧虹表示，不同的民調會有抽樣方法以及機構效應，但都會納入參考，另外根據內部民調顯示，新竹市的確是三強鼎立的狀況，且都在誤差範圍內，她強調，「比賽才正開始，鹿死誰手還難說」，她也會持續端出政策牛肉、勤走基層，爭取市民支持。

    針對民眾黨議員李國璋在臉書批評沈的太空政見沒有戰略觀念，還說發射火箭可能會被九降風影響。對此，沈慧虹競選團隊發言人劉康彥表示，政策討論並不需要用「腦霧」、「健忘症」這樣的標籤，呼籲高虹安要求團隊成員、前國民黨議員、現任民眾黨議員李國璋停止這樣的說法。

    劉康彥表示，國立陽明交大火箭研究中心過去的確在香山溼地成功試射雙節火箭，並未受九降風影響，李國璋的說法只是自曝其短，凸顯他對太空產業不了解、不做功課、又懶惰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林智堅中華大學論文涉抄襲 林耕仁、高虹安要求道歉
    2022/08/24 19:10

    林智堅中華大學論文涉抄襲 林耕仁、高虹安要求道歉
    沈慧虹倒數百日發願不抹黑 高虹安︰2天就破功
    2022/08/21 12:39

    沈慧虹倒數百日發願不抹黑 高虹安︰2天就破功

    秋節送禮首選金酒 滿額贈現刮現換
    高虹安質疑不了解國家政策 沈慧虹反批：未經查證就開槍
    2022/07/21 13:32

    高虹安質疑不了解國家政策 沈慧虹反批：未經查證就開槍
    北市忠孝橋引道拆除議題 引發新竹市長綠白參選人隔空叫陣
    2022/07/16 12:12

    北市忠孝橋引道拆除議題 引發新竹市長綠白參選人隔空叫陣

    現代人維持健康法寶 家人的保護罩
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播