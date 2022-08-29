高虹安扯別喊藍白合 沈慧虹：昔日高唱塔綠班今雙標

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今召開記者會，右為市議員劉康彥。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/29 12:22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今召開「新竹光榮，我帶頭」主視覺發布暨女力相挺記者會，會後媒體詢問高虹安今早表示不要再說藍白合，也不要再抹顏色，沈慧虹表示，高虹安昔日高唱塔綠班，今天卻說不要抹顏色，不就是很明顯的雙標嗎？只能自己攻擊特定政黨支持者，卻不願意轉頭看自己身邊站的人就是藍白和的鐵證，不要想選舉時就欺騙新竹市民。

沈慧虹指出，政治人物做過什麼事情大家都知道，過去高虹安委員高唱塔綠班，抹黑特定政黨，現在又自己說不要抹顏色，「就是明顯雙標！」她也談及，新竹地方都知道藍白合，國民黨、民眾黨搶當正藍軍，不是否認就沒有這樣的事情。

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另外，針對近期媒體民調顯示3人支持度十分相近，沈慧虹表示，不同的民調會有抽樣方法以及機構效應，但都會納入參考，另外根據內部民調顯示，新竹市的確是三強鼎立的狀況，且都在誤差範圍內，她強調，「比賽才正開始，鹿死誰手還難說」，她也會持續端出政策牛肉、勤走基層，爭取市民支持。

針對民眾黨議員李國璋在臉書批評沈的太空政見沒有戰略觀念，還說發射火箭可能會被九降風影響。對此，沈慧虹競選團隊發言人劉康彥表示，政策討論並不需要用「腦霧」、「健忘症」這樣的標籤，呼籲高虹安要求團隊成員、前國民黨議員、現任民眾黨議員李國璋停止這樣的說法。

劉康彥表示，國立陽明交大火箭研究中心過去的確在香山溼地成功試射雙節火箭，並未受九降風影響，李國璋的說法只是自曝其短，凸顯他對太空產業不了解、不做功課、又懶惰。

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