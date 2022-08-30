藍白合體！高虹安、鄭正鈐考察 挨綠批從未爭取新竹市建設經費

藍白合體考察！民眾黨不分區立委高虹安與國民黨新竹市區域立委鄭正鈐今天合體考察新竹市農經建設。（高虹安團隊提供）

2022/08/30 20:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕「藍白合體」考察！民眾黨新竹市長參選人高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐今天（30日）一起到新竹市，參與立法院經濟委員會「新竹地區農經建設概況」，對竹市污水下水道的接管率偏低及海淡廠效能和農產運銷公司遷址等議題進行了解，結果遭綠營批評擔任立委2年期間從未為新竹市爭取過任何經建預算，是因選舉到了，才關心地方事務。

高虹安：水資源、果菜公司都很重要

高虹安、鄭正鈐等人到新竹市客雅水資源回收中心及新竹海淡廠及農產運銷公司等處考察及聽取簡報，高虹安提到，竹市污水下水道接管普及率只有19.88%，而竹市再生水是否能再提高及海水淡化廠的水資源再利用都很重要。

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已登記參選市長的高虹安今天下午也關心農產運銷公司即果菜市場的遷址進度和現況改善，強調為了解新竹市的水資源現況及果菜公司設備老舊改善等問題而有此次考察行程。

沈慧虹：高虹安利用立委資源作秀

不過，高虹安和鄭正鈐藍白合體考察，卻遭綠營猛批從未替新竹市爭取過預算與經費，民進黨市長參選人沈慧虹質疑，因為選舉到了，高虹安利用立委身分、資源來作秀，更反諷高虹安等人所看的建設幾乎都是她擔任副市長時期爭取與改善的，只因要選舉才出現及作秀，過去對新竹漠不關心、沒有任何作為，更被質疑考察的行程中，有哪項建設是其爭取的？

另新竹市府也發佈新聞稿指農產運銷公司（果菜市場）自民國80年從中正路舊址遷址經國路，30年來扮演著穩定市場供需角色，從104年起市府已投入逾5千萬改善周邊環境，包含建築物耐震補強、外牆拉皮、消防設備改善、周邊人行道改善、廁所改善及屋頂防水等，今年更獲行政院農委會補助200萬元餘，更新地下室冰水主機及電力設備擴充，提供市民更舒適安全的購物環境。對果菜市場搬遷計畫，市府也完成果菜市場遷移可行性分析暨先期規劃，經議會專案小組決議遷場至公道五路前溪段，也依決議持續辦理。

藍白合體考察！高虹安與鄭正鈐考察新竹市農經建設、遭綠狠批從未為竹市爭取建設經費。新竹市府也稱果菜市場已投入膏過五千萬元進行改善，遷建計畫也依時程持續進行中。（市府提供）

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