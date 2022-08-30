拜訪霹靂舞國手 沈慧虹:全力推動街舞教育

民進黨新竹市長參選人沈慧虹拜訪在地創團20年的KGB舞團。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/30 13:21

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕霹靂舞正式成為2024年巴黎奧運競賽項目，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今拜訪在地創團20年的KGB舞團，與霹靂舞國手楊加力、孫振與30多名舞者深度對談，沈慧虹強調，這些舞者讓新竹充滿生命力，未來將提供合適空間、經費補助、增加比賽三大協助，推動街舞成為學校教育一環。

楊加力、孫振都肯定新竹市近年改變，並分享國外參賽經驗，曾獲得全國冠軍、世界賽前八強，現在已是霹靂舞國手的孫振說，他過去生活圈跟習舞都在新竹市，希望新竹市可以有更多街舞比賽或展演機會，讓優秀舞者有被看見的機會。沈慧虹回應，未來將提升新竹市軟硬體，推動街舞運動，與企業合作舉辦比賽，讓愛跳舞的孩子盡情發揮。

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「街舞舞者既是藝術家，也是體育選手！」楊加力分享，街舞舞者相較一般運動員，除了基本技能訓練，需要更多創作空間。沈慧虹說，未來推動街舞進入學校教育，提供選手充足資源，建立完善培訓制度。

沈慧虹說，參訪KGB舞團聽到年輕人的聲音，未來會全力協助經費與場地，將盤整全市空間，整建適合跳舞的場地，並與企業與跨城市合作舉辦街舞比賽，讓熱愛跳舞的年輕人，有更多被看見的機會。

沈慧虹在新竹市KGB舞團團長Pay的引導下，體驗街舞動作，霹靂舞國家代表隊國手楊加力、孫振現場表演街舞Solo，高難度旋轉動作，引來現場驚呼連連，其中7歲的Nana不甘示弱表演「頭轉」（街舞以頭著地旋轉的動作），純熟舞技更獲得全場熱烈掌聲。

有台灣大地板小神童之稱的7歲Nana與沈慧虹童趣互動，分享自己不愛寫作業、最愛街舞，因為太常「頭轉」，頭上毛帽幾乎磨破，沈慧虹說，看到這些孩子，從7歲到30多歲，為了登上國際舞台，日復一日練習、控制飲食，努力又自信的「街舞態度」讓她非常感動。

「我們都在東門城練舞！」30多名街舞少年向沈慧虹分享，東門城改善後，增加不鏽鋼鏡面、空間更寬敞，沈慧虹也表示會強化東門城鋪面平整，讓跳舞的年輕人更加安全舒適。

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