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    首頁　>　政治

    自由最前線》迄今60場政見政策說明會 沈慧虹勤走基層傳達理念

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）接受本報《自由最前線》節目主持人陳怡君專訪時，表示參選迄今已經舉辦超過60場政見說明會與政策記者會。（記者陳宇睿攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）接受本報《自由最前線》節目主持人陳怡君專訪時，表示參選迄今已經舉辦超過60場政見說明會與政策記者會。（記者陳宇睿攝）

    2022/09/01 10:14

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹接受本報《自由最前線》節目主持人陳怡君專訪時，強調自己長期為民眾服務、解決市政問題，宣布參選迄今已經舉辦超過60場政見說明會與政策記者會，她有信心充分讓市民認識她，並且知道她未來想做的事情，進而獲得新竹市選民的認同。

    陳怡君問到，沈慧虹是專業的交通領域公務員出身，那過去在兩任的副市長任期，市民對她的印象是默默作事的角色，現在被推到第一線打選戰，心情上感覺如何？

    沈慧虹說，交通長久以來一直都是公眾的事務，這部分其實跟政治很像，因為政治就是大家的事情，就像她看到交通的需要，是不分顏色黨派的，其實政治也相同，人民要的只是幸福跟未來。

    她說，以往她著重在跟民眾更多的溝通跟現場問題的了解，現在轉化為走向參選之路，反而是一個助力，因為她會協調也會溝通，政治問題其實是很多個案化的最大公約數，處理眾人之事需要更多的傾聽跟協調，以及提出民眾需要的組合。

    陳怡君問到，有網友說沈慧虹的知名度沒有檯面上的政治人物這麼高，對此沈慧虹表示，宣布參選以來就已經開始進行政見說明會，迄今已有45場，為的就是要能夠讓選民知道自己真正想要做什麼。

    所以沈慧虹就深入一般的市民生活的場域，不管是廟口、市場、公寓包含客廳會等等，都會清楚講解她的政策內容，不管是陸戰跟空戰，她都往前一直走，而且是做實事。此外她至今開了15場政策說明記者會，包括舊城再生、產業、育兒、教育、環保等政策以及漁港活化等等。

    陳怡君問到，兩位對手不約而同都拿過去執政的成績、建設攻擊她，沈慧虹對此表示，她相信任何一個城市對於公共建設的需求，從來都沒有停止過，其中一人身為議員，過往是監督的角色，為什麼以往沒有發揮？而另一人則是根本沒有在新竹市生活過，不懂二人現在為什麼可以這麼堂而皇之、光明正大去指責做事的團隊？

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