蔡英文、鄭文燦為竹市沈慧虹站台 力推國家育兒政策

總統蔡英文與桃園市長鄭文燦與民進黨提名的新竹市長參選人沈慧虹合體講故事繪本，並力推國家育兒政策，要當爸媽的神隊友。（記者洪美秀攝）

2022/08/27 18:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統 蔡英文和桃園市長鄭文燦今天首度與新竹市長參選人沈慧虹同台，除共讀繪本與幼童互動說英文及台語，蔡英文也肯定沈慧虹過去8年將新竹市打造為「兒童友善城市」，沈慧虹也提出「幸福加倍」政見，未來要開辦夜間臨托，增公托與親子館，繼續與中央攜手當爸媽神隊友。

蔡英文與鄭文燦及沈慧虹同台說故事，與小朋友共讀「一起看星星」繪本，透過鱷魚國王與其他動物的互動，讓孩子認識民主要透過討論共同決定的過程，現場小朋友爭先恐後發言搶答，蔡英文、鄭文燦、沈慧虹也藉機會教小朋友說英文及台語，小朋友你一句、我一句，相當熱鬧。

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蔡英文說，中央推動「0到6歲國家跟你一起養」，這個月起提高育兒津貼，提高到第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎以上7000元；而擴大公共化幼兒園3000班的目標也提早實現，而新竹市是兒童城市，過去在林智堅市長任內已有完整的市政規畫，現在由沈慧虹接棒加碼，她也懇請在場的爸媽，讓沈慧虹繼續為竹市服務，當爸媽的神隊友。

鄭文燦也提到，新竹市跟桃園市一樣都是年輕城市，爸媽生養兒女的辛苦，政府都知道，他說，新竹市已打下基礎，未來由沈慧虹接棒，一定能繼續成為爸媽的靠山。

沈慧虹說，過去她與市府團隊全力照顧兒童，公幼增加1698個名額，還首設2歲幼幼專班；更是全國第一實現班班有冷氣。未來她也推出育兒「虹」包：包含公托、臨托、親子館數量加倍的「幸福加倍」計畫，讓夜班爸媽更安心的「夜間臨托」服務，及增建關埔地區中小學、提高營養午餐金額、推動雙語與特色教育等。

總統蔡英文與桃園市長鄭文燦與民進黨提名的新竹市長參選人沈慧虹合體講故事繪本，並力推國家育兒政策，要當爸媽的神隊友。（記者洪美秀攝）

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