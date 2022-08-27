蔡英文、鄭文燦為竹市沈慧虹站台 力推國家育兒政策
〔記者洪美秀／新竹報導〕總統 蔡英文和桃園市長鄭文燦今天首度與新竹市長參選人沈慧虹同台，除共讀繪本與幼童互動說英文及台語，蔡英文也肯定沈慧虹過去8年將新竹市打造為「兒童友善城市」，沈慧虹也提出「幸福加倍」政見，未來要開辦夜間臨托，增公托與親子館，繼續與中央攜手當爸媽神隊友。
蔡英文與鄭文燦及沈慧虹同台說故事，與小朋友共讀「一起看星星」繪本，透過鱷魚國王與其他動物的互動，讓孩子認識民主要透過討論共同決定的過程，現場小朋友爭先恐後發言搶答，蔡英文、鄭文燦、沈慧虹也藉機會教小朋友說英文及台語，小朋友你一句、我一句，相當熱鬧。
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蔡英文說，中央推動「0到6歲國家跟你一起養」，這個月起提高育兒津貼，提高到第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎以上7000元；而擴大公共化幼兒園3000班的目標也提早實現，而新竹市是兒童城市，過去在林智堅市長任內已有完整的市政規畫，現在由沈慧虹接棒加碼，她也懇請在場的爸媽，讓沈慧虹繼續為竹市服務，當爸媽的神隊友。
鄭文燦也提到，新竹市跟桃園市一樣都是年輕城市，爸媽生養兒女的辛苦，政府都知道，他說，新竹市已打下基礎，未來由沈慧虹接棒，一定能繼續成為爸媽的靠山。
沈慧虹說，過去她與市府團隊全力照顧兒童，公幼增加1698個名額，還首設2歲幼幼專班；更是全國第一實現班班有冷氣。未來她也推出育兒「虹」包：包含公托、臨托、親子館數量加倍的「幸福加倍」計畫，讓夜班爸媽更安心的「夜間臨托」服務，及增建關埔地區中小學、提高營養午餐金額、推動雙語與特色教育等。