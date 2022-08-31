批張善政拿5千萬涉抄襲還牽拖 綠委：宏碁也是受害者

民進黨立院黨團立委黃世杰（左）、林靜儀（右）召開記者會。（記者王藝菘攝）

2022/08/31 10:39

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆出在擔任宏碁集團副總期間，曾向農委會申請5736萬元研究經費，但研究報告涉及抄襲。對此，立法院民進黨團今（31日）批評，張善政複製貼上爽拿國家預算，竟推責給宏碁和工作團隊，甚至拉前東家Google下水。

張善政研究報告抄襲疑雲引發關注，民進黨團今日召開「張善政詐騙政府5736萬，別卸責！出來講清楚！」記者會，黨團副幹事長黃世杰表示，很遺憾張善政和國民黨以推卸責任的方式牽拖其他單位，對於怎麼管理、執行計畫及其成果都說不出來，研究成果不應該是這樣複製貼上、東拼西湊，這樣的品質和態度全民都不能接受。

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黃世杰說，首先是推給宏碁，張善政到現在還稱責任不在自己身上；第二是牽拖工作團隊，張善政說12個人一起做，不知道所有事情；最後，竟然還拉Google下水，好像他在哪工作過，公司就得幫他背書。

「不要再扎稻草人模糊焦點，沒有人怪宏碁，難道他有叫你去抄襲嗎？」黃世杰強調，宏碁因此商譽受損，包含被抄襲的原創作者、委託計畫的農委會、以及全民都是受害者，尤其是最需要接受幫助的農民。很遺憾看到國民黨不敢回應、講不下去，就「以訟止謗」拿去亂告，這根本就不會成立，不僅浪費司法資源、也是逃避問題。

黨團副幹事長林靜儀直言，很多做研究的朋友很驚訝，這樣抄襲就能拿到5千多萬元的標案，張善政執行的「農業電子化發展略分析與規劃」，專案明訂計畫主持人執掌內容，負責專案團隊執行的總績效，也須審閱團隊之期中及期末總報告文件並給予意見，也就是說，張善政須負責這個計劃的所有抄襲或錯誤。

林靜儀說，既然張善政對該研究報告很驕傲，但內容卻充滿抄襲，因此也請張善政驕傲地告訴大家，最終成果給予農委會什麼建議？研究計畫是國家預算，這麼大一筆經費給一個團隊3年，不僅抄襲、還不知所云，相信很多中學生都做得比他好。

黃世杰批評，張善政推責給宏碁和工作團隊，甚至拉前東家Google下水。 （記者陳政宇翻攝）

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