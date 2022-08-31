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    首頁　>　政治

    張善政被爆抄襲 綠營桃市議員參選人按鈴告發3罪

    民進黨桃園市議員參選人魏筠（左起）、王珮毓、黃瓊慧今天上午前往桃園地檢署，告發被爆抄襲的國民黨桃園市長參選人張善政涉犯詐欺、背信、偽造文書罪。（記者余瑞仁攝）

    民進黨桃園市議員參選人魏筠（左起）、王珮毓、黃瓊慧今天上午前往桃園地檢署，告發被爆抄襲的國民黨桃園市長參選人張善政涉犯詐欺、背信、偽造文書罪。（記者余瑞仁攝）

    2022/08/31 10:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政在宏碁任職時接受農委會委託5700萬預算研究案爆出抄襲疑雲。為此，民進黨桃園市議員參選人魏筠、黃瓊慧、王珮毓今天上午到桃園地檢署按鈴告發張善政涉犯詐欺、背信、偽造文書罪。

    張善政被媒體爆料，指他於宏碁公司任職時，擔任農委會研究報告計畫主持人，卻涉嫌抄襲外國政府政策說明、報刊內容，甚至農委會網站資料等。

    對於張善政領導團隊的抄襲疑雲，魏筠、黃瓊慧、王珮毓今天上午9點前往桃檢提出告發。魏筠表示，她們是告發張善政詐欺、背信、偽造文書罪，因抄襲侵害的是國家法益，只要告發，檢察官就須展開調查，希望檢方縝密調查所有相關證據，對納稅人做出合理交代。

    黃瓊慧也說，張善政始終以高道德標準來檢視別人，對於自己也涉嫌抄襲，卻不願意正面回覆問題；她質疑，難道這就是「善的循環」嗎？她說，國民黨不論是市議員、市長參選人，對於國民黨的參選人都是「輕輕放下」，自己不檢討，她要藉由對他們提出相關的告發、告訴，希望類似的事情不要再發生，目前距離選舉投票還有87天，希望張善政對各種不同的質疑能正面回覆，不要再說是對手潑髒水。

    王珮毓則說，農委會前資訊中心主任林貞昨天在臉書發文為張善政澄清，但隨後刪文。她說，林貞11年前從農委會退休，隨即進入台灣農業跨領域發展協會擔任理事長，當時張善政是政務委員，之後更擔任行政院長，並與林貞的協會進行「溯源農業產銷履歷制度」合作，這也讓人不禁懷疑2人之間有何特殊關係。她並質疑說，張善政如果連5700萬的農委會委託案都無法好好執行，如何讓人相信他能帶領年預算高達1400億元的桃園市政府。

    民進黨桃園市議員參選王珮毓（左起）、魏筠、黃瓊慧按鈴告發張善政。（記者余瑞仁攝）

    民進黨桃園市議員參選王珮毓（左起）、魏筠、黃瓊慧按鈴告發張善政。（記者余瑞仁攝）

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