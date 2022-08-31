自由日日shoot》張善政涉抄農委會資料再領農委會錢 民進黨：偽善抄人 道歉退選

國民黨桃園市長參選人張善政被指擔任宏碁副總期間研究報告涉及抄襲，民進黨發言人謝子涵昨表示，張不僅有學術倫理問題，還有詐領國家公帑之虞，請張以相同標準道歉並退選，否則就是個「偽善抄人」。（資料照）

2022/08/31 05:30

〔記者陳昀、謝君臨、李容萍、魏瑾筠／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆出在擔任宏碁集團副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請三年總經費高達五七三六萬元的研究計畫，報告卻涉以英翻中、簡轉繁、抄雜誌、論文及農委會資料等方式抄襲。民進黨昨痛批，農委會是花錢複製自己的網站資料嗎？張過去曾說「誠信破產時就應退選」，張不僅有學術倫理問題，還有詐領國家公帑之虞，請張以相同標準道歉並退選，否則就是個「偽善抄人」。

民進黨：提名誠信瑕疵的人 朱應道歉

民進黨發言人謝子涵批評，張善政被媒體爆出以「花式拼貼」的方式寫研究報告，部分內容還抄自農委會網站，難道農委會花錢請人複製自己網站嗎？這不只是學術倫理問題，更有詐領國家公帑之虞，張善政做為康乃爾博士、曾在大學任教，怎麼好意思大秀博士論文，還說「誠信比學問重要」呢？按照張過去的標準，這根本是人格誠信的重要瑕疵。

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謝子涵強調，國民黨提名的台北市議員參選人林杏兒、南投縣長參選人許淑華、南投縣議長何勝豐到張善政，近期都被媒體爆出涉嫌抄襲，皆有重大誠信問題，國民黨主席朱立倫應公開為提名誠信有瑕疵的參選人向國人道歉。

鄭文燦：張涉及Ａ國庫的錢 非常嚴重

具有律師背景的民進黨團副幹事長黃世杰表示，本案涉及三個層次的法律問題。首先，蒐集資料卻沒有具體內容，在履行契約就有問題；其次，合約一定都有要求，繳交的資料不能侵害到他人權利，但交的資料是否為別人的成果，這有違約問題；最後，著作權法中未經同意重製，當然有違反著作權的可能性，侵害作者和其他教授的論文。張善政若未來擔任桃園市長，也會有相關採購案、研究案，身為市長如何約束公務員？

桃園市長鄭文燦昨受訪時說，本案拿農委會的委託預算，竟涉嫌抄襲農委會的論文，再交給農委會，這是一個抄襲的循環，最重要的是國庫的錢就這樣不見，涉及Ａ國庫的錢，這是誠信問題，非常嚴重，希望能夠把問題清楚攤在陽光下，同一個標準來檢視，讓當事人來說明。

張善政的台灣大學土木系學弟、民進黨秘書長林錫耀昨受訪質疑，政府花五千七百多萬元難道是要張善政抄東西、做資料蒐集工作？「用膝蓋想就知道，這絕對不是那麼簡單的委託案」。林指出，奉勸「學長」面對問題、接受檢驗，「政府的錢不能這樣被領走、被花用」。

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