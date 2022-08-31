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    雲縣老議長蘇金煌完成參選登記 四湖鄉長三腳督成形

    老議長蘇金煌完成參選登記，四湖鄉長選舉三腳督成形。（記者詹士弘攝）

    老議長蘇金煌完成參選登記，四湖鄉長選舉三腳督成形。（記者詹士弘攝）

    2022/08/31 10:19

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣前議長蘇金煌今天完成四湖鄉長參選登記，希望避免蘇家班「網內互打」的初衷落空，蘇金煌強調，將勇敢承擔、團結四湖、加速進步；其子現任副議長蘇俊豪表示，二叔蘇金志表示政治布局已久，無法改變。未來兩家只能兄弟登山，各自努力；四湖鄉長選舉「三腳督」局面正式成形。

    四湖鄉長參選人一度爆炸，除了民進黨提名的陳明新外，還有參天宮前主委吳孟宗、雲林縣議會前議長蘇金煌八弟蘇秉承及其二弟蘇金志大舅子吳勁葦；蘇秉承與吳勁葦師出蘇家班同門，先後投入參選，有自家分裂的問題，老議長蘇金煌看不下去，決定再度出山，參選鄉長，以整合蘇家班，但事與願違，雖然蘇秉承、吳孟宗先後被勸退，但吳勁葦堅持參選，並在參選登記第一天就完成登記，讓派系整合的期待落空。

    蘇俊豪表示，父親要宣布參選前，他是反對的，認為父親已經退休，參選又太累，實在不需要再出來參選，但因蘇金煌表示看到家族的分裂，讓支持者困擾，不知要支持誰，讓他相當不捨，蘇金煌說他寧可累死，也不願氣死，所以執意參選。

    蘇俊豪指出，曾與二叔蘇金志溝通，基於家族和諧，希望不要分裂；但因叔叔表示，整體的政治布局已經很久，而且地方基層也跑了很久，已無退路，所以整體布局會持續走下去，一定要參選到底。

    蘇俊豪表示，原本希望四湖大團結的希望已經落空，未來只好兄弟登山，各自努力。

    立委蘇治芬今天也陪同陳明新完成鄉長選舉登記，她表示，這局選舉出乎意料，怎麼也沒有想到老議長會親自披掛上場，大家還是要展現君子風度，各自打拚。

    老議長蘇金煌完成參選登記，四湖鄉長選舉三腳督成形。（記者詹士弘攝）

    老議長蘇金煌完成參選登記，四湖鄉長選舉三腳督成形。（記者詹士弘攝）

    老議長蘇金煌（右）與民進黨提名的陳明新（左）擦身而過。 （記者詹士弘攝）

    老議長蘇金煌（右）與民進黨提名的陳明新（左）擦身而過。 （記者詹士弘攝）

    立委蘇治芬陪同民進黨提名的陳明新完成鄉長選舉登記。（記者詹士弘攝）

    立委蘇治芬陪同民進黨提名的陳明新完成鄉長選舉登記。（記者詹士弘攝）

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