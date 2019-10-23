雲縣副議長蘇俊豪 退出民進黨

2019-10-23

身兼小英雲縣競總總督導

〔記者林國賢、林敬倫／綜合報導〕雲林縣議會副議長蘇俊豪昨宣布退出民進黨、總統蔡英文暨立委雲林縣聯合競選總部總督導，在地方政壇投下震撼彈，綠、藍兩陣營正審慎評估對選戰的影響，地方則認為對綠營選情衝擊較大。

民進黨主席卓榮泰回應，很遺憾，現在是全黨要一起努力的時候，還是希望蘇副議長打消退黨念頭。

蘇俊豪說，民進黨執政四年，在同婚立法、一例一休、年金改革溯及既往、老舊柴油車汰換、蒜頭大量進口等多項政策，都忽略基層人民真實感受，悖離民意，與他理念差異甚大，無法認同，即起退出民進黨；至於明年大選支持對象，將審慎評估各候選人提出的政策、政見，若張嘉郡、韓國瑜提出政見與他理念契合，也不排除予以支持。

蘇強調，退黨後將以「無黨籍」身分參政，未來民進黨有好的政策或好的候選人，他也會用理性問政，給予支持。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，尊重蘇俊豪的選擇，會審慎評估、應對此事對選情的衝擊；國民黨雲林縣黨部主委許宇甄對蘇俊豪退出民進黨感到震驚，會設法爭取他入黨。

廖強調，同婚立法、一例一休、年金改革等是讓台灣更進步的法案，更符合公平正義，改革會有陣痛，也會影響部分族群權益，但台灣不能再走回頭路，希望大家要有更理性的看待與討論。

蘇俊豪的父親蘇金煌是前雲林縣議長，地方實力雄厚，上屆議員選舉，蘇俊豪接下父親的政治衣缽高票當選，在父親豐厚政治人脈支援，加上綠營的支持當上副議長，本屆順利連任副議長；其弟蘇澤峰也選上嘉義市副議長，成為國內少有同時出了兩個副議長的政治世家。

反同婚、議長選舉 與綠結心結

地方人士指出，蘇俊豪退黨應讓「藍營撿到槍」，他在同婚立法與黨中央意見相左，甚至提案連署要求大法官釋憲，但民進黨政府在公投結果出爐後仍推動立法，當時蘇已有心結；去年底正副議長選舉，在向黨中央報備下，將票投給國民黨籍沈宗隆，卻仍被停權半年，更與綠營漸行漸遠，綠營對他退黨早有預感，但衝擊會有多大，要看後續發展。

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