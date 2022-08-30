高虹安批竹市缺基礎建設 沈慧虹：高對新竹關心「選舉限定」

民進黨新竹市長參選人沈慧虹直言，高虹安在中央擔任立委兩年多，卻不曾為新竹市爭取半項建設。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/30 14:35

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安今日考察客雅水資源回收中心，批評新竹市缺乏基礎建設，對此民進黨新竹市長參選人沈慧虹直言，高虹安在中央擔任立委兩年多，卻不曾為新竹市爭取半項建設，到新竹次數更是屈指可數，對新竹的關心根本是「選舉限定」。

沈慧虹表示，去年防疫與抗旱期間，中央跟新竹市府合力，想方設法要來解決問題、守住新竹的護國群山，高虹安委員不曾關心、也不曾協助，當時高虹安甚至在網路開直播，唱衰經濟部、唱衰大家的努力。

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沈慧虹說，然後現在選舉到了，高虹安卻利用立委身分、資源來作秀，今天又在登記領表後第一天，跟著立院來關心中央主責推動、市府爭取預算的各項建設，沈慧虹說，高虹安今天看到的很多基礎建設，就是她擔任副市長時期爭取，還有更多基礎建設的內容「都寫在施政報告，高立委請用功一點。」

沈慧虹強調，新竹市需要會做事、會解決問題的市長，高虹安卻只有選舉才出現，對於高虹安今日到新竹市考察，批評新竹市基礎建設，沈慧虹質疑，高虹安口口聲聲說要當市長，過去兩年卻對新竹漠不關心、沒有任何積極作為，「今天考察的行程，有哪一項建設是妳爭取預算的？又有哪一項建設是妳主動爭取興建的嗎？」

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