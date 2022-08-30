藍白槓上了！林耕仁高分貝批高虹安「不懂地方事務、不做功課！」
2022/08/30 10:47
〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白槓上了！國民黨新竹市長參選人林耕仁今天火力猛開、重砲批評民眾黨的市長參選人高虹安不但不懂地方事務，也很不用功，連資料都懶得去查詢。而前國民黨主席江啟臣今天也到新竹市拉抬林耕仁選情，江啟臣說，竹市只有林耕仁是國民黨提名的市長人選，呼籲市民換「仁」做市長。
林耕仁罕見高分貝批評高虹安說，新竹棒球場工程，無論從補助興建、興建工程案公告、中央前瞻預算挹注，到棒球場新建統包工程案正式公開招標，都是2018年以前、也就是在上一屆議會期間內進行。當時，議長還是謝文進，國民黨也未過半，但國民黨議員對預算與棒球場工程規格和品質，依舊強力監督、把關。
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林耕仁說，如今，高委員為個人選舉，一句話抹煞了國民黨團長年的努力，還混淆議員和市政府的職能角色。依照高委員論點，那麼，她也該對蔡政府現在治理無方、痛失民心的作為負起責任。高虹安的說法，不僅嚴重錯誤，更踐踏所有現任國民黨議員監督市政的努力，這實在很不厚道。
此外，國民黨前主席江啟臣今天也到新竹市，與林耕仁一同掃街拜票。江啟臣說，新竹是他母親的故鄉，他要推薦最在地、最瞭解新竹事務、有六屆議員資深經驗的林耕仁，希望透過林耕仁過去監督的角色，未來負責市政，要市民「新竹市長換人做看看」。
林耕仁也宣佈將在明天上午9點從議會出發前往選委會登記，邀請新竹的朋友持續給予鞭策和鼓勵，他會在最後不到3個月的時間，繼續勤跑基層。