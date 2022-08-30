藍白槓上了！林耕仁高分貝批高虹安「不懂地方事務、不做功課！」

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天高分貝批民眾黨的高虹安不懂地方事務、也不做功課！（記者洪美秀攝）

2022/08/30 10:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白槓上了！國民黨新竹市長參選人林耕仁今天火力猛開、重砲批評民眾黨的市長參選人高虹安不但不懂地方事務，也很不用功，連資料都懶得去查詢。而前國民黨主席江啟臣今天也到新竹市拉抬林耕仁選情，江啟臣說，竹市只有林耕仁是國民黨提名的市長人選，呼籲市民換「仁」做市長。

林耕仁罕見高分貝批評高虹安說，新竹棒球場工程，無論從補助興建、興建工程案公告、中央前瞻預算挹注，到棒球場新建統包工程案正式公開招標，都是2018年以前、也就是在上一屆議會期間內進行。當時，議長還是謝文進，國民黨也未過半，但國民黨議員對預算與棒球場工程規格和品質，依舊強力監督、把關。

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林耕仁說，如今，高委員為個人選舉，一句話抹煞了國民黨團長年的努力，還混淆議員和市政府的職能角色。依照高委員論點，那麼，她也該對蔡政府現在治理無方、痛失民心的作為負起責任。高虹安的說法，不僅嚴重錯誤，更踐踏所有現任國民黨議員監督市政的努力，這實在很不厚道。

此外，國民黨前主席江啟臣今天也到新竹市，與林耕仁一同掃街拜票。江啟臣說，新竹是他母親的故鄉，他要推薦最在地、最瞭解新竹事務、有六屆議員資深經驗的林耕仁，希望透過林耕仁過去監督的角色，未來負責市政，要市民「新竹市長換人做看看」。

林耕仁也宣佈將在明天上午9點從議會出發前往選委會登記，邀請新竹的朋友持續給予鞭策和鼓勵，他會在最後不到3個月的時間，繼續勤跑基層。

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