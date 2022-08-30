張善政涉抄襲詐領補助 民進黨竹市議會黨團三問林耕仁

張善政5千萬研究案遭爆抄襲詐領補助 、民進黨新竹市議會黨團召集人林妍慧喊聲林耕仁「勇敢面對」。（記者洪美秀翻攝）

2022/08/30 13:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕有媒體今天（30日）報導前行政院長、現國民黨桃園市長參選人張善政，拿國家補助主持5千多萬的研究計畫，卻涉嫌抄襲、詐領補助，民進黨新竹市議會黨團今天也三問國民黨新竹市長參選人林耕仁，張善政行為是否不法？林耕仁是否呼籲張勇敢面對、道歉且知所進退？林耕仁及國民黨是否要道歉？

依據媒體報導指出，張善政報告書內容嚴重涉抄襲，除左手拿農委會經費做研究，右手抄襲農委會資料，還複製貼上週刊報導的內容，更用「簡轉繁」、「英翻中」的方法，將外國政府刊物複製貼上等。

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民進黨新竹市議會黨團總召李妍慧表示，過去論文風波發言最大聲，且具有雙碩士學位的林耕仁議員，過去在還沒完成學術審查之前，就以最高的道德標準，進行發言與呼籲。

針對張善政涉嫌詐領補助、違反學術倫理事件，民進黨新竹市議會黨團三問林耕仁議員：第一，以國民黨學術倫理的的標準，張善政的行為是否已經涉及不法？第二，林耕仁是否要呼籲自家候選人勇敢面對、知所進退、向人民道歉？第三，林耕仁以及國民黨是否要針對這種疑似詐欺的行為向全國國人道歉？

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