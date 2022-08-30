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    張善政遭爆抄襲 國民黨：團隊有12人非張一人獨力執行撰寫

    國民黨桃園市長參選人張善政回應，「我根本就沒有誠信的問題，也沒有什麼退選不退選的問題。」（記者陳恩惠攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政回應，「我根本就沒有誠信的問題，也沒有什麼退選不退選的問題。」（記者陳恩惠攝）

    2022/08/30 12:49

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被媒體爆料也涉及抄襲，國民黨文傳會副主委林家興今日表示，了解內容與事實真相後，只能說是「張飛打岳飛」，他強調，這是民間公司宏碁當年受農委會委託的計劃案，共有12個人的研究團隊作業，當時張善政是部門主管，所以掛主持人，並非張善政一個人獨力執行與撰寫，而且此委託報告的情況無法比擬個人正式學術學位論文。

    林家興指出，該委託案3年過程橫跨兩屆不同黨派政府，不只是寫報告，還要蒐集各國資料實地考察、建立實驗機制、辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報、系統開發、農委會相關計畫輔導等，成果十分豐碩，並非只有媒體所稱的6頁書面報告，實際上不同份數的報告分別有上千頁，包括97年度就製作超過11份專題子報告，以及國際資訊應用策略分析、實地參訪心得等等，這在相關網站上都查得到。

    林家興強調，該委託案計畫撰寫規範與學術論文規定與定義完全不同，相關計畫皆經過農委會審查機制審核，3年計畫成果豐碩，且當時也受到農委會驗收時的肯定，各種書面計畫字數龐大，媒體指涉的篇幅反而證明有疑義之比例極低，呼籲有心人士切勿因選舉利益就政治操作、顛倒是非來抹黑本土產業宏碁公司、傷害台灣農業資訊化成就。

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