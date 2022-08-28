國民黨中常委擬提高黨魁提名比例 黨代表質疑違悖民主原則

國民黨全代會28日在國體大體育館舉行，主席朱立倫與22縣市長候選人揮球棒出場，並於台上大合影，誓言年底大選要全壘打。（記者塗建榮攝）

2022/08/28 14:04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會已經通過黨章修正案，規劃未來中常委選舉將改採分區、無記名單記投票，選任中常委名額將由29人降為15人，主席指定中常委席次提高到10席，預定從下一任中常委選舉開始實施，但今日有黨代表質疑，黨主席可以提名中常會超過3分之1席次，違悖民主原則，呼籲所有黨代表絕對不能讓本案通過。

國民黨新北市黨代表陳政峰表示，黨版修正案規定具有公職身分的中常委席次，必須超過2分之1，但在全代會現場到底有哪一位中常委在？具有公職身分的中常委又有幾人？他強調，民意代表因為有公務，出席率一向很低，如果席次比例拉高到2分之1，以後中常會流會的機率會非常高。

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陳政峰並質疑，修正草案規定黨主席提名10席中常委，選任中常委名額降至15名，在任何民主國家中，都不可能由黨主席決定這麼高的比例，他強調，國民黨不是帝制，是民主政黨，中華民國立法院113席立委，民進黨再怎麼野蠻，也不敢讓不分區席次比例超過3分之1，國民黨卻要把中常委名額減為25席，讓黨主席提名比例超過3分之1，違悖民主原則。

他說，這樣以後大家都不用選中常委了，只要去捅黨主席的屁股，主席就會提名，所以這個案子絕對不能讓它通過。

他並主張，如果中常會民代比例要拉高到2分之1，應該要有但書，只要連續2次沒有出席，就應該被拉下來。

此外，陳政峰表示，新北市長侯友宜做得這麼好，民調如此高，但在新北市願意掛國民黨籍參選里長的比例，卻不到4分之1，這次黨中央給年輕人提名加權百分百，只有在直轄市議員選舉，他主張里長選舉應該也開放讓年輕人有加權的機會。

對於上述意見，大會主席團主席曾永權僅裁示交付中央委員會研處。

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