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    黃健庭：九合一選舉參選人登記後 推出「中央助選團」

    國民黨今日召開第21屆第2次全國代表大會。（記者羅沛德攝）

    國民黨今日召開第21屆第2次全國代表大會。（記者羅沛德攝）

    2022/08/28 11:18

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開第21屆第2次全國代表大會，秘書長黃健庭向大會進行黨務報告。黃健庭指出，國民黨的輔選引擎將全面啟動，除了強化黨中央、智庫、立院黨團三方平台與各候選人競選總部橫向聯繫，交流即時輿情，並將蒐集情資，提供強力的打擊火力，未來參選人正式登記之後，還將由黨主席朱立倫領銜邀請歷任黨主席、卸任政務官、立委及學者組成「中央助選團」，配合各選區特性與議題，到各地站台助講。

    黃健庭並表示，國民黨中常會已經通過修正中常委選舉辦法，未來中常委選舉將改採分區、無記名單記投票，選任中常委名額將由29人降為15人，主席指定中常委席次提高到10席，同時具有公職身分者必須過半數，該案將於九合一大選後併同其他重要議案，提請全代會通過，預定自下一任中常會「第21屆第2任」中常委選舉開始實施。

    對於黨產處理問題，黃健庭重申，國民黨仍將以黨產全數捐公益，基於護憲、護法、不護產的原則，繼續上訴爭公理，並再度提請釋憲，以解決黨產條例爭議。

    在聽完黨務報告後，國民黨全代會大會還將通過一份決議文，要求黨務團隊組織、文宣雙管齊下，陸戰、空戰兩路齊發，積極輔選，透過提名介紹會、中央助選團、輔選會報以及網路社群平台，拉抬聲量，全力達成今年勝選目標，以累積重返執政能量，為2024大選奠定勝基。

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