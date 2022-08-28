全代會造勢棒棒全壘打 朱立倫強調黨一定要走正藍與中間路線

國民黨今天在桃園市召開第21屆第2次全國代表大會。（記者塗建榮攝）

2022/08/28 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天在桃園市召開第21屆第2次全國代表大會，找來所有直轄市、縣市長以及部分直轄市議員參選人合體，為今年九合一選戰熱身，向選民訴求「為你拚好日子」，大會一開始先播放影片，回顧黨主席朱立倫入主黨中央11個月以來各項黨務改革成果，並在啦啦隊表演熱場後，展開造勢大會，每位直轄市、縣市長參選人輪流上場揮棒，象徵打擊出去，而且棒棒都是全壘打，全場高呼「凍蒜」。

朱立倫致詞時表示，國民黨的路線一定要走正藍與中間路線，不走偏鋒與極端，他並強調，這次提名的22位直轄市、縣市長參選人都堅持中道、理性、穩健與務實，要對外展現國民黨向中間力量、年輕世代的方向靠攏。

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每位參選人在揮棒後，在舞台上共同圍繞成一個「倒8」隊形的數學無限量符號，舞台後方的大型螢幕則呈現台灣拼圖，然後由扮演「總教練」的朱立倫發表談話。

朱立倫指出，今年是團結勝利之年，國民黨永遠與台灣民意站在一起，一定要結合社會各界力量，讓更多中間選民、年輕選民支持國民黨，讓正藍愈來愈大、力量愈來愈強。

朱立倫表示，蔣經國時期建設台灣，才有台灣一切經濟基礎，李登輝時期推動民主化，讓台灣有民主今天，馬英九時期堅定維持區域和平，才有和平台灣，這都是國民黨歷代執政者、領導者及黨員努力成果，回顧過去，面對未來，國民黨永遠捍衛中華民國、維護民主自由及區域和平，這是國民黨的歷史任務，而護台灣、保民主、拼未來則是國民黨最重要的價值。

朱立倫說，沒有年輕世代，就沒有未來，國民黨要讓年輕人更有機會，這次選舉年輕人提名加權達到百分之百，總共提名153位年輕參選選，而且國民黨支持18歲公民權修憲案。

朱立倫還說，國民黨要聯結世界，親美本來就是國民黨立場，還需要知日、友日，更重要在兩岸關係上要能交流對話，而非如民進黨每天與對岸交惡、對抗，所以愛台灣就必須親美、友日、和陸。

朱立倫強調，國民黨與中國大陸繼續交流、保持溝通管道，以民間力量降低兩岸敵意，協助在中國的台人，解決中小企業與農漁民困難，當然不做最簡單，不碰問題就不會被罵，但今天在中國的台商、台胞、台生由於過去3年疫情與兩岸氣氛影響，沒人理會，如同棄嬰，國民黨副主席夏立言這次冒著被抹紅、抹黑的風險，堅持到中國做對的事，表達反對中國軍演，化解ECFA被終止危機，也緩和兩岸對立，國民黨就是堅持要做對的事。

朱立倫說，這次提名的22位直轄市、縣市長參選人都堅持中道、理性、穩健與務實，要對外展現國民黨向中間力量、年輕世代的方向靠攏。（記者羅沛德攝）

朱立倫致詞時表示，國民黨的路線一定要走正藍與中間路線，不走偏鋒與極端。（記者羅沛德攝）

國民黨今天在桃園市召開第21屆第2次全國代表大會，啦啦隊表演熱場後，展開造勢大會。（記者羅沛德攝）

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