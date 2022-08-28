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    宣布參選台北市長 黃珊珊：擺脫藍綠惡鬥、讓黃珊珊當選！

    黃珊珊揭曉參選標語「TAIPER K33P GOING」，黃致詞表示，她已經準備24年，對城市的熟悉可以無縫接軌。（記者方賓照攝）

    黃珊珊揭曉參選標語「TAIPER K33P GOING」，黃致詞表示，她已經準備24年，對城市的熟悉可以無縫接軌。（記者方賓照攝）

    2022/08/28 10:32

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市副市長黃珊珊日前請辭，辭呈今天生效，黃珊珊也在今天上午舉辦參選台北市長記者會。黃珊珊表示，打造乾淨、透明、公平的台北市，是她一生的志業，站出來參選台北市長是要擺脫藍綠惡鬥，只有台北做得到，「擺脫藍綠惡鬥的最好方法，就是讓黃珊珊當選！」

    黃珊珊今天在禮客時尚館國際宴會廳舉行參選記者會，除有台北市長柯文哲現身力挺，台北市政府局處首長也都出席，現場還有台北12個行政區里長、各商圈理事長等貴賓，許多黃珊珊支持者也穿上印有「33 Taiper Family」字樣的黃色T恤並高喊黃珊珊凍蒜。

    黃珊珊也在活動上揭曉參選標語「TAIPER K33P GOING」，黃致詞表示，有句成語就珊珊來遲，但其實是眾多台北市長候選人中最早準備、準備最充分的人，她已經準備24年，對城市的熟悉可以無縫接軌。

    黃珊珊說，她曾在7年前的某一天在家裡倒下，恢復意識已在加護病房，當不斷想起《如果還有明天》一歌，她告訴自己如果還有明天，一定要好好照顧身體，用笑容面對世界，把身邊的人照顧的更好。黃也決定，想做的事要趕快做 ，想做趕快刪。黃珊珊也說，接下台北市副市長的2年多，是最累、壓力最大的時候，但也是最光榮、最驕傲的時刻，黃珊珊也感謝柯讓他知道世界上沒有什麼是不可能。

    黃珊珊說，要打造乾淨、透明、公平的台北，是她一生的志業，她站出來參選台北市長，是要擺脫藍綠惡鬥，只有台北做得到，8年前台北市民做到了。但黃表示，現在藍綠兩黨依舊相互杯葛，她也問台下民眾，「對於藍操作意識形態厭倦了嗎？」台下支持者也高喊「對！」黃珊珊說，推倒藍綠高牆，並非黃珊珊參選可以做到，而是大家要一起努力，「拜託藍綠惡鬥的最好方法，就是讓黃珊珊當選！」民眾也大喊「黃珊珊凍蒜！」

    黃珊珊也說，北市府首長有藍綠，但市民利益超過政黨利益，不同黨派都可以在一起工作，為市民謀福利，沒有分過顏色，大家無私奉獻讓城市邁向前進。黃珊珊也說，只靠藍綠、棄保的政黨，都在侮辱台北市民的智慧，相信市民一定會做出最正確的選擇。

    黃珊珊今天舉辦參選台北市長記者會，強調擺脫藍綠惡鬥的最好方法，就是讓她當選。（記者蔡思培攝）

    黃珊珊今天舉辦參選台北市長記者會，強調擺脫藍綠惡鬥的最好方法，就是讓她當選。（記者蔡思培攝）

    黃珊珊揭曉參選標語「TAIPER K33P GOING」。（記者方賓照攝）

    黃珊珊揭曉參選標語「TAIPER K33P GOING」。（記者方賓照攝）

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