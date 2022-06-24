張善政68歲生日 許願入主桃市府、黨籍議員全壘打

國民黨桃園市長參選人張善政適逢68歲生日，受到支持者熱烈歡迎。（記者許倬勛攝）

2022/06/24 13:40

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政持續「桃園拜會之旅」，今天赴楊梅、平鎮區與地方仕紳、社團見面，適逢張68歲生日，所到之處藍營支持者唱起生日快樂歌、送上生日蛋糕，他也許下願望，希望能所有黨籍參選人都能順利當選，讓桃園變得更好。

「生日不必特別低調，因為我沒有浪費人生的每分每秒。」張善政昨致詞表示，跑行程適逢生日，很多人建議他要低調一點，但他仔細思考，不必特別避諱，因為年齡增長代表智慧與經歷增加，他也許下未來進入市政府，帶給桃園更多元的發展。

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媒體問及國民黨指控桃園市府拒借市立綜合體育館（桃園巨蛋），批市府體育局淪為打壓異己的「東廠2.0」，事後體育局解釋，從未告知國民黨當天可供租借；對此張善政表示，希望此案非政治打壓，相信國民黨還是有辦法借到其他合適場地。

張善政對「租巨蛋」未加以抨擊，反而是一旁的前立委廖正井開砲，強調此事必須釐清，會請黨籍市議員調閱相關資料，究竟是國民黨的公文先到，還是市府人事室的公文先到，有無人為操作必須查明真相。

媒體也好奇對手林智堅解除隔離出關，近期可能會展開拜票行程、甚至短兵相見，張善政笑說，他有他的步調，與基層接觸的反饋都很良好，因此不會有特別的壓力，有人批林智堅落跑市長，但他不會去批評，只要參選人能對選民有所交代，誰來都很好。

至於母雞帶小雞的效應如何？張善政認為，母雞與小雞應是互相幫忙，藉此規劃未來政見，對地方大有好處，「一加一會大於二」。

張善政談及對手林智堅解除隔離、將投入選舉，張表示不特別擔心。（記者許倬勛攝）

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