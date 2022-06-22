鄭文燦：全力協助林智堅 再造桃園黃金十年

桃園市長鄭文燦居隔出關首度提及參選下屆桃園市長候選人的林智堅，表示從民調顯示，小智市長是最好、最強、最能夠勝選的候選人，我會全力來幫助他，讓桃園市政可以無縫接軌，讓桃園有下一個黃金十年。（記者陳恩惠攝）

2022/06/22 05:30

〔記者陳恩惠、許倬勛、謝武雄／桃園報導〕綠、藍、白三黨桃園市長人選已經出爐，桃園市長鄭文燦說，民進黨徵召的新竹市長林智堅是最好、最強、最能夠勝選的桃園市長候選人，他將全力協助競選，讓桃園有下一個黃金十年。國民黨桃園市長參選人張善政昨強調自己將按部就班向前走；民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶批藍、綠兩黨都是黨主席指定參選人，完全黑箱作業。

林智堅日前快篩陽性確診，仍在居家隔離。鄭文燦昨表示，桃竹兩市是共同生活圈，追求的市政價值也非常類似，也都是台灣的年輕城市，相信桃竹經驗可相加相乘、同行致遠，有信心選民會支持林智堅。

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對於黨內部分異聲指林智堅是鄭文燦「指定接班人」，鄭澄清說，民調是經中央黨部標準且客觀的確認，且做了好幾次比較，顯示林贏過張善政一段距離，且領先仍在擴大中。

他強調：「我用全部力量投注在市政，這八年桃園的轉變很大，希望能夠繼續，所以用客觀的民調來產生市長的接班人選，這是最好的方式，黨團也非常一致的贊成。」

張善政前天入籍桃園市，昨到前楊梅市長彭聖富農舍拜會，並向農友、當地仕紳請益，立委張育美、前桃園縣副縣長廖正井、市議員涂權吉及楊梅農會前理事長傅鑫財等人均出席。

張善政拜會請益：按部就班往前走

對於有民調顯示張善政遙遙領先林智堅，張表示，領先不用高興，落後也不氣餒，按部就班往前走，一定會有成果。自己若順利當選，絕對不會擺架子，會是鄉親們的好朋友。

賴香伶昨天從桃園火車站出發，以騎腳踏車方式繞行桃園十三區。賴批評國民黨、民進黨都是黨主席指定參選人，完全黑箱作業，只有民眾黨依民主機制公平產生提名人；她說，自己來自苗栗農家，自己會行走桃園傾聽民意，與民眾共同打拚。

對於民調與林智堅、張善政兩人仍有差距，賴香伶說，民調起起伏伏，參考就好，她會更加努力，贏得市民信任。

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