不評論「流星、明星」一說 張善政：只要真心為桃園都是好事

國民黨籍桃園市長參選人張善政（中，著白上衣者）持續走訪桃園，今天上午拜會國策顧問李總集前，針對相關議題受訪。（記者陳恩惠攝）

2022/06/20 13:12

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國民黨籍桃園市長參選人張善政持續走訪桃園，今天上午拜會前全國水利會總會長、前總統府國策顧問李總集，同時市議員參選人凌濤、林明義及地方重要人士針對地方現況及展望互相交流，過程十分熱絡；針對民進黨決定徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長後，傳出「張善政好比天上的流星、林智堅是隔壁的明星」的比喻，張善政笑笑回應，不管民進黨派什麼人選桃園，只要是真心願意為桃園奉獻都是好事情，流星或明星一說，他不予評論。

針對媒體詢問會不會喊話林智堅趕快請辭新竹市長、是否會覺得他（林智堅）也是落跑市長？張善政表示，林智堅在新竹那邊還有任期就決定到桃園參選，這是他的選擇，將來選民也會有選民自己的選擇，而他也強調「有關他（林智堅）的選擇我不去批評他，我會聚焦在以後我們在對桃園的政見上，他自己的選擇，他自己要面對，選民也會有自己的選擇。」

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至於會不會擔心林智堅比較年輕會拉不到年輕選票？張善政認為，年資也是一種經驗的指標，年輕人最後會用他們明亮的眼睛看是誰對桃園才會有真的貢獻的政見（牛肉）！年輕人不會只迷戀於年紀這一項因素。

有關民進黨在確定人選後立刻團結，國民黨似乎還在整合一事，張善政回應「整合方面確實會花時間，但現在都漸入佳境，我不擔心」，至於先前桃園市議長邱奕勝曾找立委、議員吃飯卻未受邀，他也回應，當天因為行程都排滿了，調不出時間，他認為隨著時間會越來越好，所以並不擔心。

至於為何會選擇落籍在龍潭，張善政回應，「我跟桃園的淵源起於龍潭，所以飲水思源，能夠在龍潭落籍是第一選擇。」談及落籍龍潭一事未和在地立委呂玉玲打個招呼，他也回應「呂委員很清楚我在龍潭工作的12年，不用打招呼，她也很清楚，我隨時都有對她表達善意，所以牽沒有特別通知，這細節我想她是不會計較的。」昨天是呂生日，他已送花祝賀，同時表示「前幾天已衷心預祝她生日快樂，然後跟她說現在疫情期間身體要顧好，雖然沒有見面，不過對她的善意是非常清楚的，永遠不會變的，機會成熟的時候也會邀她到家中坐坐。」

國民黨籍桃園市長參選人張善政今天持續走訪桃園，上午先後拜會國策顧問李總集、桃園市議員林正峰，並前往壽山巖觀音寺參香祈福。（記者陳恩惠攝）

國民黨籍桃園市長參選人張善政（右2）持續走訪桃園，今天上午先後拜會國策顧問李總集、桃園市議員林正峰，並前往壽山巖觀音寺參香祈福。（記者陳恩惠攝）

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