張善政：選舉面臨困難也是對人生鍛鍊 很珍惜這個機會

國民黨桃園市長參選人張善政到桃園慈護宮參香。（記者謝武雄攝）

2022/06/22 14:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今前往桃園區慈護宮、景福宮參香時表示，選舉對他而言是非常好的鍛鍊，勤走基層與大家見面就是交朋友，交朋友是一輩子的事情，不是只有選舉5個月，也不是4年、8年的任期，這個對他來講是一個福分，而在選舉過程面臨困難，也是對人生鍛鍊、考驗，他很珍惜這個機會。

他說，如果能當選桃園市長，會將桃園由國門之都蛻變為六都之首，桃園是台灣最重要的工業縣市，很多年輕人在這邊打拼，很多鄉親在這邊已經住了幾十年，桃園就是鄉親的家；他在入籍桃園後，心裡面非常篤定，就是一個不折不扣的桃園人，希望大家給他這個機會，讓他有機會幫大家服務4年、8年，他保證，年底大家所投下去選票絕對不會浪費，也是大家這輩子投下去最值得驕傲一票。

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立法委員萬美玲也認為，張善政是桃園最適合的下一任的市長人選，因為他學經歷完整，接受徵召以來走遍大街小巷非常多的地方，他希望將來能夠有機會把他的專業貢獻在桃園。

萬美玲也向支持者喊話，「這一場選戰並不好打，國民黨是在野黨沒有那麼多的資源，但是國民黨有很多力量，只要團結起來，相信年底這一戰一定會打贏，打贏的目標就是希望桃園更好。」

國民黨桃園市長參選人張善政到桃園慈護宮參香。（記者謝武雄攝）

國民黨桃園市長參選人張善政到桃園慈護宮參香。（記者謝武雄攝）

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