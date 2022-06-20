「溫良恭儉讓」打選戰？ 張善政：不會因為沒有火花而改變

國民黨桃園市長參選人張善政（中）入籍龍潭，受到龍潭支持者高喊凍蒜。（記者李容萍攝）

2022/06/20 18:36

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今日下午到龍潭區戶政事務所完成入籍手續，面對外界認為張的選戰打法太「溫良恭儉讓」，張說，他的個性如此，不管大家認為政治人物應該怎樣，他不會因為沒有火花而去改變個性，將來如果選上市長也是這樣，大家可以放心，「我是不會亂改變的人」。

張善政5月30日以「龍潭為起手式」從龍潭出發展開桃園拜會之旅，今日下午他再回龍潭完成入籍渴望園區，龍潭鄉親拉起紅布條「張善政，龍潭鄉親歡迎您回來」，包含龍潭區在地市議員徐玉樹、劉熒隆、林昭賢、前鄉長黃仁杞、葉發海，以及其他選區市議員參選人陳羽凡、凌濤及龍潭區多位里長、鄉親夾道歡迎，張善政完成入籍後，現場也高喊「凍蒜」「重回桃園、重返執政」，首度展現藍軍團結氣勢。

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黃仁杞代表致詞表示，張善政從宏基、谷歌，到前總統馬英九延攬到行政院擔任院長，是優秀人才，桃園要進步必須有張這種優秀人才，龍潭歡迎張落籍，張也一定會與鄉親一起努力打拚重返執政。

張善政表示，他從2000年加入宏碁，宏碁要建亞洲最好的雲端資料中心，投資50億元，後來到谷歌，是谷歌看上宏碁雲端中心，決定落腳亞洲第一個據點是到龍潭渴望園區，龍潭人傑地靈，他拿到新身分證和渴望園區戶籍，他在2012年接受前總統馬英九徵召離開龍潭，否則他不會輕易離開，現在他終於回來，與鄉親一起打拚、一起吃桃園美食。

被問及現任新竹市長林智堅說會請辭參選桃園市長，張善政重申林智堅的市長工作還沒有告一段落就請辭，這是林的選擇，他相信桃園的鄉親在年底的時候，投票也會有自己的選擇；至於外傳媒體最新民調，與林智堅差距僅5％，張認為，民調隨時都有，隨時在變，但是一步一腳印往前走的心是絕對不變的。

至於外傳林智堅將展開桃園請益之旅、是否擔心國民黨整合比民進黨慢？張善政表示，時間會化解一切，他並不擔心整合。至於立委呂玉玲未陪同，張表示，今天遷戶籍場合不適合，未來會安排更適當時機與呂玉玲見面。

國民黨桃園市長參選人張善政（右）入籍龍潭，前龍潭鄉長葉發海（左）坐著輪椅到場力挺。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政開心重回龍潭、入籍龍潭。（記者李容萍攝）

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