林智堅參選桃園市長 張善政︰希望這次選舉變成典範君子之爭

國民黨籍桃園市長參選人張善政（圖）在臉書發表逾兩千字長文，除恭喜新竹市長林智堅獲徵召參選下屆桃園市長，也表明個人對於建設桃園的看法。（記者魏瑾筠攝）

2022/06/19 11:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨決議徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，國民黨籍桃園市長參選人張善政稍早在臉書發表逾兩千字，除恭喜林智堅獲徵召，也表明個人不會對他做任何人身攻擊，「希望這次選舉變成典範的君子之爭」。

張善政透露，有一位曾在綠營擔任官的好友告訴他，民進黨是全世界最會選舉的政治機器，會運用各種力量來對付他，並善意告知皮要繃緊一點，因為他的競選對手不只是林智堅，更是蔡英文總統、民進黨，乃至國家機器的全部力量。

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張善政表示，這位朋友很替他憂心，認為他是科技專業、學者出身，雖然當過科技政委、科技部長及行政院副院長、院長等職務，也和韓國瑜先生搭檔選過副總統，但畢竟對民進黨選舉厲害的「技術」及「非我族類，其心必異」的鬥爭手法不夠瞭解，加上他個人風格較斯文、作風太君子，被欺負了還不生氣等等，都可能會吃虧。

張善政除了感謝「曾在綠營當官的好友」善意提醒，也表明自己知道參與桃園市長選舉，勝選與否不只是個人的勝負或國民黨的成敗，而是關係著桃園市「國門之都」，在未來的數位時代中，能否以科技創新、綠色永續、人文關懷邁向國際、為年輕人開拓新的未來；桃園的企業能否成為全球ESG（環境友善、社會公義、公司治理）趨勢中的指標和典範，更重要的是，讓市民有光榮感、幸福感。

對此張善政誓言，如果勝選會運用自己的工程專業背景，集合專業團隊，公平、公正的打造一個符合國際都會與綠色永續生活化的「新桃園」，並保證任內絕不會賤賣土地或「炒地皮」，迎合特定政治立場的少數企業，或利用職權，讓工商業的朋友，成為個人或特定政黨的金主，並鄭重宣示，他及新市府團隊的成員及家人都不會、也不可能炒作房地產，希望未來的桃園市，年輕人和勞工都買得起房子。

張善政強調，他過去在任何工作崗位上，從來只認人不認黨，不會以黨派立場來看是非，與人為善的作風，使他結交很多朋友，包括許多綠營的朋友也是他的莫逆之交， 雖然黨內因徵召程序被認為不夠周到，引起一些爭議，但他仍然以尊重的善意與謙卑的誠意面對，並當做個人的功課，羅智強兄的「成全」，除了展現他的胸襟，但也是我們兩人以誠相交的結果。

張善政表示，未來他仍不會改變過去的性格，不會用黨派顏色來決定是非對錯，只要對桃園市有利，對市民有利，鄭文燦市長任內的市政，他也一定會繼續延續，絕不因人廢事、因人設事，好的市政當然要延續，不會因為市長換人就天翻地覆。

他也提及，過去從中央到地方，許多政府都患了這個毛病，浪費了多少民脂民膏？政府的財政出現問題，地方政府舉債連年攀升，不正是許多排斥「非我所生」的政策造成的？ 這一個多月來，他回到曾經工作過12年的桃園，與各界及基層朋友接觸，雖然有些許小波折，但他有信心更有強烈的使命感，要將桃園市打造成具有未來性、國際性、兼具科技發展與本土人文，充滿希望與工作機會的宜居城市，「我們一起加油，為一個所有人都能展露笑容的新桃園而努力」！

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