延續桃園五星執政 林智堅將啟動請益之旅

民進黨昨天通過徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，林智堅視訊表示，將到太太的家鄉，為桃園市民服務。（記者洪美秀攝）

2022/06/23 05:30

〔記者陳昀、謝武雄／綜合報導〕民進黨中執會昨徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，林智堅透過視訊表示，他已準備好延續桃園市長鄭文燦的五星執政，這是進步保衛戰，他很快將啟動「請益之旅」走訪桃園市十三區，未來桃竹「強強合作」、強化共同生活圈。

未來桃竹要「強強合作」

對於太太過去反對自己參選桃園市長，林智堅說，太太不是反對他去桃園，只是不捨他再參加選舉，因為過程有太多抹黑、攻擊，但太太知道他非常熱血、勇於承擔，他接受徵召後太太有一點點小小的不高興，但知道這是他從事政治工作的初衷，還是全力支持。

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鄭文燦則表示，桃園、新竹都年輕有活力、DNA相近，過去在科技產業、教育文化等領域也是共學成長，相信林智堅可以無縫接軌，從「燦哥市長」到「小智市長」一點都沒違和感；這次林智堅是透過民調和諸多嚴格考驗，歷次內部民調都遠勝國民黨對手張善政，林具有成熟的城市治理經驗，本身就是個好招牌，地方很期待有超強母雞帶領。林七月中辭新竹市長後將就定位，「桃竹聯隊」也會互相交流、邁向雙贏。

林智堅指出，二○一四年他和鄭文燦參選新竹、桃園市長時普遍不被看好，但兩人選上後一天當三天打拚，成功打破藍綠版圖並順利連任，因為不敢辜負鄉親的託付，他用盡力氣當市長，雖然頭髮變白、皺紋變多，從「年輕市長」變成「中年市長」，但他更成熟、更自信、更有經驗，已準備好迎接下個挑戰。

張善政：打造桃園成六都之首

林智堅表示，年底桃園市長選舉，不是藍綠之爭，而是桃園持續進步的保衛戰，桃園不能走回頭路。他將啟動請益之旅，走訪桃園十三個行政區傾聽在地聲音，並與議員聯合作戰，讓黨籍候選人全壘打。

國民黨桃園市長參選人張善政昨天則前往桃園區慈護宮、景福宮參香，他表示，若能當選桃園市長，會將桃園由國門之都蛻變為六都之首，桃園是台灣最重要的工業大城，很多年輕人在這邊打拚；他在入籍桃園後，心裡非常篤定自己就是不折不扣的桃園人，希望大家給他這個機會，讓他有機會幫市民服務，他保證，大家投下去的選票絕對不會浪費，將是最值得驕傲的一票。

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