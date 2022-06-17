蔡畹鎣轉戰蔣萬安團隊 張志豪：侯、蔣聯盟

新北市政府前副發言人蔡畹鎣市議員黨內初選失利後，接任國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊副發言人。（截圖自蔡畹鎣臉書）

2022/06/17 10:26

〔記者何玉華／新北報導〕參加國民黨內新北市議員提名初選失利的侯友宜子弟兵蔡畹鎣，接任國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊副發言人，讓外界有了侯蔣聯盟的想像；蔡畹鎣表示，蔣萬安沒有政治口水，寧願多流汗水，這點跟侯友宜很像，而台北和新北是共同生活圈，未來有更多政策與建設需要攜手合作。

新北市議員張志豪說，蔡畹鎣繼前新北市政府顧問林芥佑、前環保局秘書徐維遠後，成為曾任侯友宜競選團隊中第3個加入蔣萬安團隊的人，侯友宜與蔣萬安儼然形成聯盟，也說明侯友宜確實在計劃下一步，除了現階段面對年底，雙方打造雙北合作的意象，幹部互相流用也是培養默契，短期先觀察年底的合作，長期也看出侯友宜的企圖心。

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蔡畹鎣大學畢業後不久就投入侯友宜2018年競選新北市長的選舉團隊，隨著侯友宜當選到新北市政府任職，隨後出任副發言人職務；在今年2月中旬辭職投入新北市議員第9選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）選舉，雖有各界政治人物及青年加成優勢，最後仍未能順利出線。

蔡畹鎣初選失利後，有人猜測是否回到新北市政府團隊，她今天在臉書說明動向，今（17）天起擔任蔣萬安競選團隊副發言人；蔣萬安曾在初選階段幫她錄製電話推薦，她則是對蔣萬安以兩小時不間斷發言擋下《勞基法》修正案初審印象深刻。

蔡畹鎣說，蔣萬安用自己的方式，堅持做對的事，沒有政治口水，寧願多流汗水，這點跟侯友宜很像；而台北和新北是共同生活圈，一定有更多政策與建設需要攜手合作，因此她接任競選團隊副發言人，轉換戰場到台北歷練。

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