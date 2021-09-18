新莊變單一選區有意選議員？ 「新北學姊」回應了

針對參選議員的傳言，蔡畹鎣表示目前仍以防疫工作為重。（記者翁聿煌攝）

2021/09/18 16:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕中央選舉委員會17日宣布將新北市第2選舉區新莊、林口、泰山和五股，劃分為兩個選舉區，其中，新莊區單獨劃分為一選舉區，有媒體提問，市府副發言人蔡畹鎣傳出有意參選，擔任今天市府疫情記者會司儀的蔡畹鎣主動回應，一切以防疫為優先，目前重要的是好好做事，把防疫工作做好，一同努力拚市政，間接回應目前並未考慮參選。

選情人士分析，新北市第2選舉區範圍為林口、五股、泰山及新莊區，應選名額為11名，變更後第2選區林五泰4席，現有蔡淑君、陳明義、宋明宗、賴秋媚4人；第3選區新莊7席，現有鍾宏仁、陳科名、黃林玲玲、何淑峰、蔣根煌、陳文治6席議員以新莊為主要經營區，尚有1席空間。

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新北市府3名年輕發言人，包括協助侯友宜競選市長的「新北學姊」蔡畹鎣，與最近剛從經發局調任新聞局的呂家愷，和記者出身的副發言人戴湘儀等3人，擁有高學歷、出色外型和清晰口齒，被外界視為參選生力軍。

蔡畹鎣被問到是否會挑戰2020新莊選區議員？她神色自若、口氣平穩表示，雖然目前疫情漸趨穩定，但是不可大意，仍應以防疫為優先考量，她會遵照市長侯友宜指示，把防疫工作做好，一同努力拚市政，間接回應目前並未考慮參選。

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