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    台南7連任議員洪玉鳳表態不再連任 中西、北區參選爆炸

    周嘉韋（左一）及林建南（右一）早已表態參選，並以市議員參選人名號積極勤走地方，展現出強烈的企圖心。（記者蔡文居攝）

    周嘉韋（左一）及林建南（右一）早已表態參選，並以市議員參選人名號積極勤走地方，展現出強烈的企圖心。（記者蔡文居攝）

    2021/09/16 15:42

    〔記者蔡文居／台南報導〕已7連任的國民黨台南市議員洪玉鳳表態不再尋求連任，她留下的1席議員空缺，引來各方人馬競相投入搶攻，新人輩出，讓台南市北區、中西區市議員選區成了台南市下屆市議員最熱鬧的超級選區。

    台南市北區、中西區選區目前有6席議員，藍、綠各3席，分別為國民黨洪玉鳳、謝龍介及許至椿，民進黨為邱莉莉、陳怡珍及沈震東。

    洪玉鳳今天證實她不再尋求連任。她說，她已當了7屆、快30年的議員，想留點時間給自己和家人，目前正在尋覓接棒人選。

    據了解，國民黨部目前人選未定，僅媒體人姚正玉1人被外界認為是可能的人選。姚正玉為中華日報副總編輯，成大歷史系畢業，目前還在成大政經研究所進修，具形象專業等優勢，目前地方不少人士一再勸進。不過，她說，還在評估中。

    至於，民進黨部分則呈現參選爆炸的局面，除了現任3人外，前立委及市議員唐碧娥上次高票飲恨，但她服務處從未關門，選後至今還照常服務。她說，除了毒品、槍械和酒駕等「三不服務」原則外，這近3年來，她一樣服務不停歇。

    另外，民進黨2名新人，分別為立委林俊憲助理周嘉韋及立委王定宇助理林建南，兩人早已表態參選，並以市議員參選人名號積極勤走地方，展現出強烈的企圖心。

    其他時代力量、台灣民眾黨及台灣基進等政黨也都磨刀霍霍，希望能在這選區爭取一席之地，但目前人選尚未明朗。

    中華日報副總編輯姚正玉，成大畢業，具形象專業等優勢，地方不少人士一再勸進參選。她說，還在評估中。（圖擷取自姚正玉臉書）

    中華日報副總編輯姚正玉，成大畢業，具形象專業等優勢，地方不少人士一再勸進參選。她說，還在評估中。（圖擷取自姚正玉臉書）

    市議員選舉，唐碧娥（右）將捲土重來。她說，她服務不停歇，即使腳受傷拿著拐杖也服務。（圖擷取自唐碧娥臉書）

    市議員選舉，唐碧娥（右）將捲土重來。她說，她服務不停歇，即使腳受傷拿著拐杖也服務。（圖擷取自唐碧娥臉書）

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