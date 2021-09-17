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    首頁　>　政治

    新莊區獨立 中選會通過新北議員選區變更

    2021/09/17 16:56

    〔記者吳書緯／台北報導〕新北市議員選區將有重大變更，新莊區將成為單一選舉區；中選會今天表示，經過委員會議審議，通過下屆直轄市議員選舉新北市議員選舉區變更案，將新北市第2選舉區劃分為2個選舉區，該選舉區內的新莊區單獨劃分為一選舉區，今年12月24日前依法發布選舉區變更公告。

    中選會今天指出，依「公職人員選舉罷免法」規定，直轄市、縣（市）議員選舉區由中選會劃分，中選會於109年即函請各直轄市、縣（市）選舉委員會針對下屆直轄市、縣（市）議員選舉區是否須變更進行檢討，其中新北市、新竹縣及苗栗縣提出選舉區變更建議意見，其餘直轄市、縣（市）均建議維持本屆議員選舉區的劃分。

    對此，中選會指出，本（第3）屆新北市議會議員第2選舉區範圍為林口區、五股區、泰山區及新莊區，應選名額為11名。

    為適度調整選舉區規模，合理反映民意代表性，提升民意代表服務效能，中選會委員會議今天決議，通過新北市選舉委員會所擬議的選舉區變更案，將新北市第2選舉區劃分為2個選舉區，變更後，新北市第2選舉區範圍為林口區、五股區及泰山區，第3選舉區範圍為新莊區。

    至於苗栗縣選舉委員會提出的選舉區變更建議方案，中選會指出，「公職人員選舉罷免法」第37條第2項規定，選舉區應斟酌行政區域、人口分布、地理環境、交通狀況、歷史淵源及應選出名額劃分，中選會委員會議經依前開法律有關選舉區劃分應斟酌「人口分布」之規定以及「票票等值」之選舉區劃分通則，決議維持現行選舉區劃分，不予變更調整。

    至於新竹縣議員選舉區部分，中選會表示，將再召開公聽會，深入徵詢各界意見後，再提該會委員會議審議決定。

    中選會強調，選舉區如有變更，應於公職人員任期或規定之日期屆滿1年前發布，本屆直轄市、縣（市）議員任期於2022年12月25日屆滿，因此將於2021年12月24日前依法發布選舉區變更公告。

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