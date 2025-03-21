3/21 大樂透、今彩539 頭獎均摃龜

3月21日開獎的第114000037期大樂透頭獎摃龜；第114000072期今彩539頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/21 22:12

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月21日開獎的第114000037期大樂透頭獎摃龜；第114000072期今彩539頭獎也摃龜。

第114000037期大樂透中獎號碼「13、25、29、40、46、47，特別號：22」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得282萬6253元；參獎共28注中獎，每注可得7萬8467元；肆獎共65注中獎，每注可得2萬1729元；伍獎共1481注中獎，每注可得2000元；陸獎共1950注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1368注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7367注中獎，每注可得400元。

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第114000037期49樂合彩中獎號碼為「13、25、29、40、46、47」。四合摃龜；三合共56注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1750注中獎，每注可得1250元。

第114000072期今彩539中獎號碼為「05、09、15、20、26」。頭獎摃龜；貳獎共269注中獎，每注可得2萬元；參獎共8145注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4919注中獎，每注可得50元。

第114000072期39樂合彩中獎號碼為「05、09、15、20、26」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共342注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2600注中獎，每注可得1125元。

第114000072期3星彩中獎號碼為「530」。壹獎共138注中獎，每注可得5000元。

第114000072期4星彩中獎號碼為「0696」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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