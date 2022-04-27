初選民調倒數中 新北市府前副發言人蔡畹鎣確診

參選國民黨新北市議員初選的前市府副發言人蔡畹鎣，晚間在臉書宣布確診，PCR結果CT值16.9。（資料照）

2022/04/27 22:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕「我確診了！」參選國民黨新北市議員初選的前市府副發言人蔡畹鎣，晚間在臉書宣布確診，PCR結果CT值16.9，她表示不好意思，讓所有關心她的好朋友擔心了，因為需要居家隔離，所以在這段時間以IG與臉書輪流直播，分享近況，她所參加的「新北四民」，參選三蘆區的吳訓孝也因此被隔離，剩下的戴湘儀和呂家愷，以及參選桃園市的前國民黨文化傳播委員會主委凌濤，28日將到新店幫蔡畹鎣站路口，展現好交情。

蔡畹鎣說，她要向大家抱歉，會有一段時間，暫時不能和大家見面、問好，或是像以前，站在公園裡聊上幾句，這是過去好長一段時間我的日常，雖然遺憾，但請大家放心，團隊和她會利用不同方式，把握初選前的最後時間，努力衝刺！我也會在IG與臉書輪流直播，分享我的近況，也拜託大家「接到民調電話，請務必說：支持蔡畹鎣」。

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蔡畹鎣表示，這段時間，隨著疫情的緊張，她和團隊都有自己做快篩，確定陰性後才會出門，也做了該有的防範，昨晚的快篩結果是陰性，今天上午行程結束後回家，有點流鼻水，便再做了一次快篩，發現是陽性後馬上前往篩檢站進行PCR檢測，晚上收到通知，確定確診。

她表示，身邊好朋友除了讓她好好休息保重之外，更替她擔心會影響到初選結果，三蘆選區的擬參選人吳訓孝也因此被隔離，在這樣艱難的時刻，過去的老同事戴湘儀和呂家愷義不容辭，說他們願意幫忙掃街、拜票、站路口，陪她度過這次難關，新北4民雖然四缺二，但不會被打敗，勝選的決心只會更強大。

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