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    中共拿鄭成功收復台灣促統 陸委會：營造兩岸同屬「一中」假象

    陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用各種統戰手法，甚至誇飾利用鄭成功抗清史實，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，也改變不了此一客觀事實。（資料照）

    陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用各種統戰手法，甚至誇飾利用鄭成功抗清史實，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，也改變不了此一客觀事實。（資料照）

    2022/06/15 20:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共官方紀念鄭成功收復台灣360週年，中國國台辦發言人馬曉光今日表示，透過緬懷紀念鄭成功收復台灣的歷史偉業，充分展現兩岸同胞反對台獨，推進祖國和平統一進程的共同願望。陸委會指出，利用鄭成功抗清史實，刻意營造兩岸同屬「一中」假象，也改變不了中華民國是主權國家。

    紀念鄭成功收復台灣360週年大會本月14日分別於福建泉州南安市、台灣嘉義兩地共同舉辦，中國國台辦主任劉結一、前國民黨副主席曾永權等人出席與會。

    根據中共官媒報導，國台辦主任劉結一當天致詞表示，希望廣大台灣同胞投身統一事業，所有作出貢獻的奮鬥者歷史都將銘記。

    國民黨前副主席曾永權在紀念大會指出，兩岸同胞緬懷民族英雄鄭成功，就是要共同傳承和弘揚鄭成功精神和文化，促進兩岸同胞心靈契合，在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上積極推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

    馬曉光今日於例行記者會進一步表示，鄭成功是兩岸同胞共同景仰的偉大民族英雄。360年前，他率部驅逐荷蘭殖民者、「收復祖國寶島台灣」，為維護中華民族的尊嚴和利益、捍衛國家主權和領土完整，以及開發建設台灣作出了重大貢獻。

    對此，陸委會強調， 中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用各種統戰手法，甚至誇飾利用鄭成功抗清史實，刻意營造兩岸同屬「一中」之假象，也改變不了此一客觀事實。

    陸委會指出，我方已注意到中共近期加強對台進行促統「輿論戰」，惟此等作為並無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感而已。

    針對又有國民黨人士參加促統活動，陸委會呼籲，希望國人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，認清中共以「拉打兩手」對我們進行分化的手段與野心，並提醒國人或國內民間團體參與兩岸交流活動時，應留意中方統戰分化意圖及社會觀感，避免傷害國家利益及尊嚴，並應恪遵兩岸條例相關規範。

    陸委會強調，不得以任何形式參與中方倡議或推動涉及「民主協商」及「一國兩制」等相關活動，如涉有違反法令情事，主管機關將依法處理。本會已會同相關機關，持續關注中方相關統戰情形，倘有涉及違法情事，將依法處理。

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