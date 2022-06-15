中共辦紀念鄭成功對台統戰 綠委轟：國民黨又去配合

紀念鄭成功收復台灣360週年大會14日分別於福建泉州南安市、台灣嘉義兩地共同舉辦，中國國台辦官員、前國民黨副主席曾永權等人出席與會。（翻攝中國台灣網）

2022/06/15 12:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕紀念鄭成功收復台灣360週年大會14日於福建泉州南安市、台灣嘉義兩地共同舉辦，中國國台辦官員、前國民黨副主席曾永權等人出席與會。國台辦發言人馬曉光今日表示，透過緬懷紀念鄭成功收復台灣的歷史偉業，充分展現兩岸同胞反對台獨，推進祖國和平統一進程的共同願望。對此，民進黨立委王美惠受訪批評，國民黨又去配合這種統戰活動，台灣人沒有那麼笨，不是拜鄭成功，就代表要給中國統一，這類統戰作秀蠢事可以休矣。

馬曉光宣稱，鄭成功是兩岸同胞共同景仰的偉大民族英雄。360年前，他率部驅逐荷蘭殖民者、收復祖國寶島台灣，為維護中華民族的尊嚴和利益、捍衛國家主權和領土完整，以及開發建設台灣作出了重大貢獻。

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馬曉光指出，為銘記鄭成功復疆建台的歷史功勳，弘揚愛國主義精神，6月14日上午，紀念鄭成功收復台灣360週年大會在鄭成功故里福建泉州南安市隆重舉行，兩岸各界代表500多人在南安市主會場和台灣嘉義縣分會場，以線下或線上方式出席。

馬曉光說明，紀念大會由國務院台辦和福建省人民政府共同主辦，島內有關民間團體和鄭成功宮廟、鄭氏宗親會等14家單位參與主辦。中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一，福建省委書記尹力，中國國民黨前副主席曾永權、台灣勞動黨主席吳榮元及兩岸鄭氏宗親、專家學者，奉祀鄭成功宮廟代表在紀念大會上致辭和發言。

紀念大會後，由兩岸26家民間機構共同舉辦的鄭成功陵園民間拜謁活動在南安市和嘉義縣同時舉行，中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪，福建省委副書記羅東川及兩岸各界民眾共約600人參加

馬曉光聲稱，本次活動通過緬懷紀念鄭成功收復台灣的歷史偉業，充分展現了兩岸同胞弘揚愛國主義精神，反對台獨，攜手推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的共同願望。

「台灣中國、一邊一國，完全是不同國家！」民進黨立委王美惠批評，中共刻意拿鄭成功收復台灣對台統戰，這樣只會讓台灣人更討厭鄭成功，其實鄭成功當年是剝削台灣人，大多數的台灣人並沒有敬佩鄭成功，辦這種活動真的是笑死人！

王美惠質疑，台灣已經是民主自由國家，應該要紀念對台灣民主有貢獻的人，而不是紀念古代外國人的鄭成功，國台辦舉辦這種統戰活動，對台灣人起不了效果，只有國民黨會去配合，而且台灣人也不是拜鄭成功，就代表要給中國統一，這類統戰作秀蠢事可以休矣。

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