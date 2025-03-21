印尼東部火山再噴發！灰雲直衝1萬6000公尺高空

印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）20日深夜大規模噴發。（圖擷取自 X ）

2025/03/21 11:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）20日深夜大規模噴發，目前當地政府已將警戒級別提升至最高級別，而危險區域擴大至火山山坡西北與西南側半徑8公里的區域，當局已敦促居民隨時保持警戒，做好撤離的準備。

綜合外媒報導，印尼當地時間晚間22時56分許，印尼東部勒沃托比拉基拉基火山發生最高級別的噴發，火山灰竄上1萬6000公尺高空，並持續向西移動，當地政府將航空顏色代碼從橙色升至紅色。

請繼續往下閱讀...

印尼火山學和地質災害緩解中心（PVMBG）指出，火山爆發活動是從3月12日持續到18日，噴發的火山灰羽流高出山頂2.5公里，並向東北、北、溪北和西方向飄移，中心發言人哈迪（Hadi Wijaya）表示，火山仍非常活躍，將持續維持最高警戒狀態。

當局也將火山爆發中心7公里的範圍設為禁區，其中西南至東北部區域禁區範圍更廣，達8公里，由於持續會有火山熔岩、火山灰與潛在爆發風險，當局強烈建議遊客與居民避開這些區域。

印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）20日深夜大規模噴發。（圖擷取自 X ）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法