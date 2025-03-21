馬斯克聽取五角大廈美中可能爆發戰爭簡報 引發利益衝突質疑

億萬富翁馬斯克將於週五聽取五角大廈有關美國軍方應對與中國可能爆發戰爭的機密簡報。（路透）

2025/03/21 11:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕億萬富翁馬斯克（Elon Musk）將於週五聽取五角大廈有關美國軍方應對與中國可能爆發戰爭的機密簡報。美國官員透露，這顯示馬斯克作為美國總統川普（Donald Trump）顧問角色的顯著擴張，也引發了潛在利益衝突的質疑。

綜合外媒報導，馬斯克此前主要負責主導削減美國政府開支的工作。由於他同時是特斯拉（Tesla）和太空探索技術公司（SpaceX）的創辦人，且在中國和美國國防部均有商業利益，此次簡報引發了潛在利益衝突的質疑。白宮此前表示，若有利益衝突，馬斯克將迴避相關事務。

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據消息指出，這次簡報包含約20至30張幻燈片，概述美國應對潛在衝突的方案。五角大廈已確認馬斯克將於週五到訪，但未透露細節。國防部發言人表示：「國防部很高興歡迎馬斯克星期五來到五角大廈。他是應國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的邀請而來。」

此次訪問恰逢五角大廈考慮大幅削減軍方高層開支，旨在響應川普政府縮減聯邦政府規模的努力。赫格塞特月前表示，國防部將依賴馬斯克的政府效率部門（DOGE）協助「發現欺詐、浪費和濫用」。

多年來，華盛頓和北京關係持續緊張，雙方在技術獲取、貿易關稅、網路安全、以及TikTok、台灣、香港、人權和COVID-19起源等多個問題上存在分歧。

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