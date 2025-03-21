陸委會：黃安若有中國身分證將立即註銷台灣身分

陸委會主委邱垂正說，若黃安有中國身分證的話，將立即註銷其台灣身分。（資料照）

2025/03/21 11:06

〔記者李文馨／台北報導〕政府陸續查處赴中發展的台灣藝人有無申領中國身分證件，目前已有14名國人因持有中國身分證遭註銷戶籍，外界關注是否包含藝人黃安。內政部長劉世芳今（21）日表示，這是個資，不予證實；陸委會主委邱垂正說，若黃安有中國身分證的話，將立即註銷其台灣身分。

62歲資深藝人黃安移居中國多年，經常發表「熱愛中國、貶低台灣」等親中言論，博取小粉紅關注，近日有網友重新挖出舊聞，質疑黃安早已取得中國身分證，呼籲政府加以處分。陸委會昨在例行記者會表示，已接獲民眾檢舉，很多人都希望黃安擁有中國身分證，移民署將積極查處。

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立法院今天繼續進行施政總質詢。媒體會前詢問，目前有多少中配網紅因發表武統言論而被約談調查。劉世芳表示，每天的數字都不一樣，因為有來自不同系統檢舉，只要有檢舉，不論是中配或拿到中國身分證的台灣人，陸委會及移民署都會審查。目前大概是40多人進入調查階段，將查察他們的言論，必要時也會約談。

媒體追問，昨天公布14名國人被註銷戶籍是否包含藝人黃安。劉世芳說，「這是個資，不予證實」

此外，媒體詢問，中配發表武統言論可要求離境，但黃安也曾發表投降言論，是否政府對黃安無可奈何。邱垂正表示，陸委會不是無可奈何，黃安是在大陸發展的藝人，相關言論引發國民公憤與不齒，陸委會將調查黃安是否申請中國大陸的身分證，若有的話將立即註銷其台灣身分。

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